Notícia L’Estació Nacional d’Autobusos obrirà a finals de gener La compra de material i equipament ha endarrerit l’obertura de la instal·lació Imatge virtual de la futura estació d'autobusos. Autor/a: SFGA

L’Estació Nacional d’Autobusos no es posarà en funcionament fins a finals del mes de gener. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va admetre ahir que hi ha hagut un endarreriment d’unes setmanes perquè «l’empresa concessionària de l’explotació de l’estació l’ha de dotar de material i equipaments», i encara no ha arribat. «No diré una data exacta, però l’obertura està prevista per a la segona quinzena del mes de gener», va assegurar Cinca.



D’altra banda, el ministre va anunciar que ja hi ha veredicte del concurs d’idees de la nova base del COEX: el primer premi, dotat amb 15.000 euros, ha estat per al treball Tallers a nivell, de Lluís Ginjaume; el segon premi, de 7.500 euros, ha estat per a Periscopi, de Pau Iglesias i Jacint Gil, i el tercer premi, de 3.750 euros, ha recaigut en Completant nusos, de Pere Espuga. A més, Miquel Mercè ha guanyat el concurs d’ide de la senyalització a les rotondes per anuncis d’esdeveniments.