Mireia Gutiérrez finalitza 26a a la Copa del Món de Semmering

Per segona vegada a la seva carrera Mireia Gutiérrez aconsegueix classificar-se per a la segona mànega en un eslàlom de la Copa del Món. Va aconseguir-ho a Semmering (Àustria), per concloure a la 26a posició. Aquest resultat li permet millorar posicions a la general.



A la primera mànega va anar guanyant places a mida que anava completant el recorregut. Va passar de ser 34a en el primer pas a acabar 24a, amb un crono de 54,14 segons, que li permetia classificar-se per a la segona mànega. Es quedava a 3,40 de la més ràpida, l’estatunidenca Mikaela Shiffrin, que es va acabar imposant. En la segona part de la prova va signar 50,81, per concloure amb un acumulat d’1.44,95 minuts. Aquest és el segon millor resultat de Gutiérrez a la Copa del Món, després de la vintena plaça que va obtenir a Zagreb (Croàcia) l’any passat. Aquesta temporada va començar el circuit a Levi (Finlàndia), però no va poder completar la primera mànega. En la segona cita, a Sestriere (Itàlia), no va arribar a competir per unes molèsties al genoll. Amb aquest resultat, Gutiérrez ocupa la 43a posició al rànquing de la Copa del Món d’eslàlom amb cinc punts.



Shiffrin va ser la guanyadora de la prova amb un temps d’1.40,06. La nord-americana completa d’aquesta manera el triplet a l’estació austríaca, perquè els dos dies anteriors es va adjudicar els gegants que s’hi van disputar. A més obté el rècord en ser la primera corredora en guanyar dotze eslàloms seguits. Des del febrer del 2015 no hi ha cap esquiadora que sigui capaç de superar-la en aquesta disciplina. La segona plaça va ser per a l’eslovaca Velez Zuzulova (1.40,70) i la tercera per la suïssa Wendy Holdener (1.41,60).

Triomf de Verdú a Arcalís / L’estació d’Arcalís va acollir una nova edició del Memorial Xavi Barios. L’eslàlom masculí va guanyar-lo Joan Verdú, que va marcar un crono d’1.14,11 minuts. Àxel Esteve va ser segon amb 1.14,16, mentre que completant el podi se situava al tercer lloc l’espanyol Ricard Ortega amb 1.14,42. Josh Alayrach va concloure cinquè (1.15,28), Kevin Courrieu setè (1.15,99), Arià Missé vuitè (1.16,26), Jan Sasplugas onzè (1.17,50), Matías Vargas dotzè (1.17,71), Albert Pérez setzè (1.18,81), Pol Suàrez divuitè (1.19,06), i Nicolás Castro 25è (1.22,57).



En categoria femenina, la victòria va ser espanyola. Va adjudicar-se la cursa Núria Pau (1.22,97). El podi el van completar esquiadores andorranes. Sara Raméntol va ser segona amb 1.24,56 i Carmina Pallàs tercera amb 1.24,64. Cande Moreno va ser cinquena (1.25,51), Clàudia Mijares setena (1.26,91) i Mariona Raméntol tretzena (1.29,77).