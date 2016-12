Duel directe a Tenerife per tancar l’any amb la Copa en l’horitzó

Enfrontament vital per a la ser a la Copa del Rei. BC MoraBanc Andorra i Iberostar Tenerife es troben avui (20.30 hores) a la pista canària en plena lluita per classificar-s’hi quan queden només tres partits per concloure la primera volta. Amb una carambola els andorrans poden obtenir aquesta mateixa jornada el bitllet per ser a Vitòria.



Per a fer-ho possible, els de Joan Peñarroya han de guanyar a Tenerife, i que l’Herbalife Gran Canària i el RETAbet Bilbao Basket perdin. Els canaris, amb un partit més, reben al Divina Seguros Joventut, mentre que els bascos s’enfronten a Miribilla amb el Reial Betis Energía Plus. És l’única manera d’obtenir la classificació en aquesta quinzena jornada. I aquest punt hi arriba perquè el MoraBanc ha aconseguit de llarg el seu millor inici de temporada a casa en les dues etapes en les quals ha estat a l’ACB. El 7-0 que acumula no l’havia assolit fins el moment al Poliesportiu d’Andorra, i es troba a només un triomf d’igualar la millor ratxa de victòries com a local, que es troba amb vuit, obtinguda de la temporada 1993-94, realitzada entre la jornada catorze i els play-off. És una opció que se li presentarà al final de la primera volta, quan rebi al Betis. L’Iberostar també té l’oportunitat de classificar-se per a la Copa en aquesta mateixa jornada. Ho farà si guanya, o fins i tot si perd, i també cauen el Gran Canària i el Bilbao.



A Tenerife esperen el partit amb moltes ganes. I compten amb l’avantatge d’haver pogut preparar el matx amb més tranquil·litat i temps, perquè van tenir jornada de descans just després de Nadal. A la plantilla tenen baixes destacades, com la de Javier Beirán, que ahir mateix va ser operat i que no tornarà a les pistes aquesta temporada. El període de recuperació de Nico Richotti és força inferior, però també és una baixa més que sensible per als esquemes de l’entrenador, Txus Vidorreta, que sap de la importància del matx per als interessos d’uns i altres: «Volem acabar el 2016 amb bon sabor de boca, però l’Andorra és un equip molt complicat de batre. Va guanyar a la seva pista a l’Unicaja i l’FC Barcelona i hem de realçar el mèrit d’haver aconseguit aquests dos triomfs. Ens queden tres partits per acabar la primera volta i ens mantenim a la quarta posició. Cada partit a casa serà molt important d’aquí fins a final de temporada, primer per certificar el passi a la Copa del Rei, i després pels play-off».



Definint al seu rival, es tracta d’un equip que «té un gran ritme i corre molt. Tenen jugadors que poden jugar amb facilitat inclús per sobre la cistella i qualsevol pot conduir la pilota. En el joc posicional compten amb molts tiradors que poden fer molt mal des de la línia de tres punts», a més de tenir «molt bona circulació de pilota i compta amb molt bons tiradors de tres. Dels seus alers, Walker pot ser que sigui el més perillós, i Stevic és molt complert i polivalent. Físicament té gran potencial, però fora de casa no acaba de rematar els partits i quasi no arriba als vuitanta punts de mitjana. Hem d’aprofitar aquesta circumstància».

El base català del conjunt canari, Ferran Bassas, exposa que «l’Andorra és un equip que està sorprenent una mica perquè ha guanyat a equips que, per plantilla, haurien d’estar a dalt. Corren molt, són molt intensos i haurem de posar-nos a aquest nivell per poder emportar-nos el partit. Si comencem amb dubtes podem tenir un bon ensurt, així que haurem d’anar al màxim i amb molta concentració». En clau Copa del Rei «serà un partit complicat perquè el MoraBanc també està lluitant per estar allí i els dos anirem amb moltes ganes. Esperem emportar-nos el partit i poder celebrar-ho aquí a casa amb la nostra afició».

Esmaixada de Walker / El premi a la millor jugada de la catorzena jornada se l’emporta Walker, per una de les espectaculars esmaixades que va fer en el partit de dimarts contra l’Unicaja. L’estatunidenc rebia la passada de Burjanadze des de més enllà de la línia de tres, aprofitava el bloqueig d’Stevic i entrava amb potència a cistella, de la qual va penjar-se sense que Díaz pogués evitar-ho.

Champions for Unicef / Un dels esdeveniments típics que es realitzen en aquestes dates els últims anys és el que organitza el MoraBanc juntament amb Unicef, que té caràcter solidari. El Champions for Unicef se celebrarà el 3 de gener al poliesportiu d’Andorra. Al les 19.00 hores ses jugarà un partit entre velles glòries del club i famosos, mentre que a les 20.00 h serà el torn dels jugadors del primer equip amb alguns dels millors esportistes del país. Tota la recaptació es dirigirà als diferents programes de desenvolupament que realitza Unicef Andorra.