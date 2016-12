Els llocs de treball oferts creixen un 73% respecte el novembre del 2015

El novembre registra un 14% més de visitants que fa un any

El nombre de llocs de treball oferts el passat mes de novembre ascendeix a 1.377, el que representa un 73% respecte el mateix mes de l’any anterior. Així s’extreu de les dades recopilades pel Servei d’Ocupació en les quals també s’inclouen els llocs de treball provinents dels programes per al foment de l’ocupació i la contractació (PFCI i PFOF), del projecte per a joves Focus i del Programa de treball temporal.De les 1.377 ofertes de feina del mes de novembre, la majoria responen a la necessitat temporal de reforçar el personal del sector serveis. Així, 575 de les ofertes (41,8%) van ser per a «treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors», 402 (29,2%) per a «treballadors no qualificats» i 129 (9,4%) per a «empleats administratius». Els llocs de feina oferts restants es reparteixen entre «artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció» (7,2%), «tècnics i professionals de suport» (7,1%) i «tècnics i professionals científics» (4,4%). També es van oferir sis llocs de «personal directiu» (0,4%), cinc «d’operadors d’instal·lacions i maquinària» (0,4%) i dos per a «treballadors qualificats en activitats agrícoles i pesqueres».En global, el Principat té de mitjana fins a 43.865 llocs de treball, gairebé un 2% més que fa un any. Si comparem les últimes dades proporcionades pel Departament d’Estadística que corresponen al passat mes de setembre, les places laborals arribaven a 42.942 mentre que el mateix període del 2015 eren 42.176 (1,8% més). En la mateixa línia creix també el nombre d’assalariats. La mitjana mensual dels darrers dotze mesos –de setembre 2015 a setembre del 2016– ascendeix a 36.342 assalariats, el que representa un augment d’un 1,6% respecte al període anterior.Les xifres facilitades també evidencien una baixada del nombre de demandants de feina i de les persones que cerquen una millora laboral. Així, mentre que el novembre del 2015 hi havia 506 inscrits al Servei d’Ocupació, el mes passat la xifra descendia a 393, un 22,3% menys. Amb els cercadors d’una millora professional la baixada és d’un 14,2%, passant de 169 inscrits a 145.Del total de demandants en recerca d’un lloc de treball, un 24,4% són «empleats administratius», un 20,4% són «treballadors no qualificats» i un 18,8% són «treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors».Pel que fa les persones que busquen una millora laboral, un 24,8% són «empleats administratius», un 18,6% són «treballadors no qualificats» i també un 18,6% «treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors». Finalment, un 15,9% són «tècnics i professionals científics».Unes dades que, tal com ja va opinar el ministre de Finances, Jordi Cinca, el mes d’octubre reflecteixen una «tendència estabilitzadora» que denota «una constant recuperació» de la situació econòmica després de la crisi.

El nombre de visitants del mes de novembre arriba als 516.375, el que representa un augment del 14,2% respecte al mateix mes de l’any anterior. D’aquests, la majoria –361.353, el 70%– són excursionistes mentre que 155.022 (el 30%) són turistes, segons indiquen les dades facilitades ahir pel Departament d’Estadística. Respecte al mateix mes del 2015, el volum d’excursionistes s’incrementa un 17,9% i el de turistes un 6,3%. Durant els darrers dotze mesos –de novembre 2015 a novembre 2016–, han visitat el Principat gairebé 8 milions de persones, un 2,6% més respecte el mateix període de l’any anterior quan el varen visitar gairebé 7,8 milions.



Si desglossem les xifres per nacionalitats, presenten una variació positiva d’un 6,2% els francesos, d’un 20% els espanyols i d’un 16,9% els visitants d’altres procedències.

Quant a les característiques socioeconòmiques d’aquests visitants cal destacar que el 33% va manifestar que venia al país en parella, mentre que un 30% ho feia en família, un altre 12% va viatjar amb amics. El motiu general dels visitants per venir al Principat són les compres (52%), seguit per visitar el país en general (24%) i com a tercera opció, l’oci cultural (9%). El motiu principal de visita difereix dels turistes als excursionistes. Mentre que pels excursionistes el principal motiu són les compres (64%, un 12% superior a la mitjana) i com a segona motivació visitar el país (20%), els turistes tenen com a principal motiu visitar el Principat (42%), seguit de l’oci cultural (21%), les compres representen només el 6%.



La pernoctació mitjana per a aquest mes de novembre es va situar en dues nits per persona, la qual cosa també suposa un increment respecte del mateix mes de l’any anterior quan era d’1,8. Un 83% dels turistes van pernoctar en un hotel, aparthotel o apartament turístic, mentre que un altre 15% ho va fer a casa d’amics, familiars o a la pròpia, i un 3% va escollir altres modalitats com pot er el càmping. Per categories, els establiments turístics més escollits són aquells que tenen quatre estrelles, amb un 40%, seguit dels que en tenen tres, amb un 32%. H