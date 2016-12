Notícia Surt a licitació l’obra del túnel de Tresponts a la C-14 Un altre roc es va desprendre i va caure sobre un vehicle dijous al vespre Imatge del vehicle al qual li va caure una roca dijous passat a la C-14. Autor/a: EL PERIÒDIC

El túnel de Tresponts tira endavant. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va publicar ahir l’anunci de licitació de les obres en aquest punt negre de la carretera C-14. El dia abans (dijous al vespre), un altre roc es va desprendre en la corba maleïda, al punt quilomètric 164, i va caure a sobre d’un vehicle, quedant al seient del copilot que, per sort, no ocupava ningú. El conductor no va resultar ferit.



El lloc del sinistre és el mateix en el qual a finals de novembre un noi va resultar ferit de consideració després que un roc de 95 quilograms li caigués també al cotxe. De fet, la família del jove va confirmar ahir a RàdioSeu la intenció de presentar una denúncia a la Generalitat per l’estat actual de la carretera, al qual responsabilitzen de l’accident. Segons la plataforma veïnal que reclama el túnel des del 2009, en un mes s’han comptabilitzat quatre incidències d’aquest tipus.



47 milions / La licitació del túnel garanteix que la construcció tirarà endavant i que el Govern pot assegurar la partida necessària: 47 milions d’euros. Les obres es concentraran en el tram que va del quilòmetre 163,20 al 165,25 de la carretera C-14, és a dir, 2,05 quilòmetres entre Organyà i Montant de Tost. La calçada s’ampliarà fins als 10 metres d’amplada, amb dos carrils, per millorar la seguretat en el tram.



L’estructura principal de l’obra licitada és un nou túnel d’1,3 quilòmetres de longitud, que es construirà per millorar el traçat de la carretera i evitar el pas per un tram especialment sinuós del congost de Tresponts. A més, es construiran dues galeries d’evacuació i s’habilitaran sortides d’emergència. La data límit per presentar les propostes al concurs serà el 15 de febrer. Les obres s’adjudicaran a mitjans de l’any que ve i començaran a la tardor, uns treballs que s’allargaran tres anys.



D’altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat iniciarà la setmana que ve obres de millora de la seguretat a la carretera C-14 al seu pas per Organyà, amb una inversió d’1,5 milions. L’actuació consisteix en la col·locació de xarxes i pantalles dinàmiques en diversos punts d’un tram de prop de cinc quilòmetres entre les sortides d’Organyà i el nucli de Montant de Tost, a la zona del congost de Tresponts. Amb aquesta acció es millorarà la protecció dels talussos i s’evitaran esllavissades o caigudes de pedra a la calçada. Els treballs s’allargaran durant quatre mesos. Les obres comportaran talls puntuals del trànsit i talls amb pas alternatiu.



Felicitacions / L’anunci de la licitació del túnel de Tresponts ha generat reaccions positives. L’alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, es va expressar satisfet perquè «de moment s’estan complint els terminis, cosa que tal com han anat les coses fins ara és una bona notícia, si bé entra dins del previsible».



Per la seva part, l’alcalde urgellenc Albert Batalla va subratllar que és «una intervenció de gran envergadura (...) i d’una gran importància per a tots els qui transitem per la C-14». El grup municipal d’ERC la Seu també va rebre la licitació amb satisfacció.