Salut continua treballant en el reglament sobre al·lèrgies

El Ministeri de Salut està treballant en l’elaboració del projecte de reglament per establir de forma concreta una norma única referida a aquella informació alimentària i nutricional que s’ha de lliurar al consumidor final. En resposta a una pregunta del conseller liberal, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, el Govern manifesta que a principis de novembre es disposava d’un primer projecte reglamentari inspirant en el marc regulador vigent a la Unió Europea que cal sotmetre a coneixement i consideració dels agents econòmics i socials més directament concernits. Així, finalitzat dit procés de consulta, l’Executiu donarà per finalitzat el reglament.



D’aquesta manera, el document ha estat presentat pel ministeri en diverses reunions a les associacions i organismes implicats com l’Associació d’Al·lèrgics i Intolerants Alimentaris d’Andorra (AIA), l’Associació de Celíacs d’Andorra (Acaea), a la Unió Hotelera (UHA) o a la Cambra de Comerç, entre d’altres.



Des del ministeri destaquen que en general tots els sectors consultats estan d’acord amb els aspectes del reglament i amb els terminis d’aplicació.

Aquest primer projecte de reglament ja ha estat presentat a Govern amb l’objectiu que els membres poguessin conèixer el seu contingut.