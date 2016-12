Notícia Arriba el moviment escolta Un grup de joves de Sant Julià de Lòria han fundat l’Agrupament Escolta i Guia Lauredià La colla fundadora del primer grup escolta d’Andorra, el dia de la seva presentació oficial. Autor/a: EL PERIÒDIC

El final d’any 2016 ha estat per a l’escoltisme a Andorra una data que, si tot prospera com és d’esperar, marcarà la història d’aquest moviment al país. Després d’un temps de contactes i preparacions, el passat 21 de desembre l’Agrupament Escolta i Guia Lauredià va fer la seva presentació amb un gran interès pels assistents que fa que es plantegin ampliar les branques que en un principi tenien previstes.



L’Agrupament Escolta i Guia Lauredià és una associació que té la missió d’educar infants i joves a través del mètode escolta i guia que agrupa més de 40 milions de persones a tot el món. L’associació s’ha creat a partir de les inquietuds d’una quinzena de joves voluntaris de Sant Julià que s’han unit moguts per la necessitat de proporcionar al jovent de la parròquia un espai on gaudir d’unes activitats de lleure el cap de setmana i les vacances.

El Cau –local– on realitzaran les activitats dels caps de setmana està ubicat a l’antic hotel Glòria, a la plaça Major de Sant Julià. L’espai el cedeix el Comú de Sant Julià, que alhora dóna suport de manera econòmica i els ajuda en aquest projecte a revifar el moviment del jovent de la parròquia que en aquest moment no hi havia.



Actes de difusió



El dia 17 de desembre van realitzar l’activitat El Cau al carrer, en què la nova entitat juvenil es va donar a conèixer i va aprofitar per sumar-se als actes solidaris organitzats per col·laborar amb La Marató de TV3. L’Agrupament Escolta, amb la col·laboració de l’Esbart Lauredià, va realitzar una flashmob amb el tema Les nits no moren mai, del grup Dr. Prats. Les activitats van acabar amb una xocolatada popular, a 2 euros per cap, la recaptació de la qual va anar destinada íntegrament al programa solidari de la televisió catalana. En l’acte també es van vendre més del 50% de les samarretes de l’agrupament que es van confeccionar per a l’ocasió.



El passat dia 21 van realitzar una reunió informativa oberta a tothom on es va explicar el seu projecte i els objectius que volen assumir de cara al 2017. En aquest acte un antic escolta va explicar la seva experiència a Xile i una mare de tres fills que han estat dins del moviment a Barcelona va exposar el que per a ells ha significat la formació en l’escoltisme i la importància de ser-ho.



Què és l’escoltisme?



L’escoltisme és un moviment educatiu, el qual es converteix en una aventura personal, tant per part dels caps, com dels infants i joves. Es tracta d’un moviment centenari, que va actualitzant-se constantment, adaptant-se a les característiques de la societat actual i les necessitats dels nois i noies escoltes, que són els veritables protagonistes del moviment escolta. Aquesta proposta educativa comença a la infància i segueix a l’edat adulta.



Generalment, els nens i nenes poden començar al cau als 6 anys i anar-hi fins als 19, organitzats en diferents grups d’edat que s’anomenen unitats. Després, poden seguir com a caps o desenvolupant altres tipus de voluntariat dins el cau.



Els escoltes faran activitats els dissabtes, excursions de cap de setmana i els campaments durant les vacances. Els infants i joves seran protagonistes del seu propi creixement com a persona responsable, conscient, activa i compromesa amb la societat.



A través de les seves vivències personals al cau, adquiriran valors com el compromís, la defensa de la natura, el servei, la participació, el voluntariat, l’esperit crític, l’austeritat i el treball en equip.



Els plans per al 2017



Per aquest 2017 l’objectiu immediat és formar cinc joves com a caps que seran els que conduiran als infants en les seves activitats. Aquestes formacions seran específiques per als caps andorrans.



Per al 14 de gener és previst que es mantingui una reunió amb dirigents de la Federació Catalana d’Escoltisme i representants de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Així mateix els membres andorrans assistiran a un intercanvi amb l’agrupament de Tarragona que recentment ja ha estat al Principat per conèixer Sant Julià, la cultura i la gastronomia pròpia amb intercanvis d’impressions i experiències sobre l’escoltisme.



A partir del dia 1 també és previst que s’obrin les preinscipcions per poder valorar quines branques de nens i nenes es poden obrir. Inicialment només hi ha prevista la de 10 a 14 anys, però no es descarta, si hi ha més preinscrits, d’ampliar l’edat des dels 6 anys.