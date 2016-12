Notícia Els homes cobren de mitjana quasi 550 euros més que les dones La diferència salarial entre els gèneres masculí i femení ha augmentat en cinc euros el darrer any La caixera d’un establiment cobra a una clienta. Autor/a: ALEX LARA

La diferència entre el salari mitjà d’homes i dones segueix creixent. Les dades facilitades per la Caixa Andorra de la Segureat Social (CASS) i del Departament d’Estadística mostren que el darrer any la diferència ha augmentat cinc euros més. Malgrat que la quantitat no és gaire elevada, el cert és que lluny d’escurçar-se segueix creixent. Així, mentre que entre setembre del 2014 a setembre de 2015 la distància salarial se situava als 541,1 euros, el mateix període comprés entre el 2015 i el 2016 la diferència ascendeix a 546,1 euros.



Podem veure també desigualtat entre els dos gèneres si la lectura la fem en relació a l’increment que han experimentat els sous en un any. En aquest cas, el dels homes va passar dels 2.284,4 euros de mitjana entre 2014 i 2015 a 2.321,5 el darrer any, amb una pujada, doncs, de 37,1 euros. L’increment de les dones va ser de 32,1 euros, passant de 1.743,3 a 1.775,4 euros.



Pel que fa als grups d’activitat, el que presenta una major variació entre sexes és el sistema financer i els organismes extraterritorials. En el primer cas, mentre que el sou mitjà dels homes és de 6.273,9 euros, el de les dones és de 3.332,6, el que representa que la distància entre ambdos gèneres arriba gairebé als 3.000 euros. En el segon grup esmentat, la diferència és de poc més de 2.400 euros, sent el sou mitjà d’ells de 4.736,4 i el d’elles de 2.331,8 euros.



Seguit d’aquests números tan desiguals trobem les professionals relacionades amb les activitats sanitàries amb una diferència de 935 euros. Encara amb molta distància però lluny de les esmentades hi ha les activitats immobiliàries –els separen 652,6 euros–, i les relacionades amb producció i distribució d’energia –els separen 602,9 euros–. Per contra, l’agricultura i la ramaderia i el treball domèstic són els sectors que menys discrepància presenten, amb 161,1 euros en el primer cas i 200,4 euros el segon.



Interpretar les dades/ Cal apuntar però que les dades facilitades únicament es desglossen per grup d’activitat sense especificar el càrrec que ocupen les persones que hi treballen. És a dir, les xifres reflecteixen el salari mitjà que homes i dones cobren en cada sector sense especificar ni si tenen la mateixa formació ni si exerceixen la mateixa feina.



En aquest sentit, la presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), Montserrat Nazzaro, va indicar que és necessari que el Principat disposi de dades «més fiables» per tal de valorar la discriminació salarial real del país. A l’entendre de Nazzaro, «la interpretació d’aquestes dades pot ser molt ample». El que caldria realment, va reclamar, són xifres comparatives dels sous dels dos gèneres amb un mateix nivell educatiu i càrrec a ocupar. En aquest cas, augurava la presidenta de l’associació, «no crec que la diferència fos tan elevada, malgrat que també n’hi hauria».



Des de l’ADA, la interpretació que fan d’aquests gairebé 550 euros que separen els sous d’homes i dones és que els alts càrrecs segueixen estant ocupats pel gènere masculi, el que fa augmentar la distància salarial de forma exponencial. «Aquesta diferència es deu a què els homes sempre ocupen càrrecs amb més responsabilitat», remarcava. I ho exemplificava amb el fet que «en el sector del comerç o en el sector financer trobem tant homes com dones treballant, però els responsables sempre són homes i per tant, ells acaben cobrant més».



La maternitat, principal problema/ Montserrat Nazzaro va indicar que la causa principal per la qual els homes segueixen ocupant majoritàriament els alts càrrecs de les empreses és la maternitat. Malgrat manifestar que «s’està treballant per aconseguir igualtat d’oportunitats entre sexes», el cert és que «la maternitat segueix sent un fre». «En aquest aspecte encara ens queda molta feina per fer», va afirmar.



Per tot, la presidenta de l’ADA recorda que «cal protecció per a la maternitat i molta més sensibilització», ja que «l’edat de ser mare coincideix amb l’època més activa laboralment parlant però això no pot ser un impediment per créixer professionalment». «Hem de seguir lluitant perquè s’ofereixin les mateixes oportunitats sense que el gènere sigui un impediment», va concloure.