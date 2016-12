Notícia 105.500 vehicles entren a Andorra en una setmana Ahir es van registrar 8 quilòmetres de cua per entrar pel sud Cotxes fent cua a l’entrada sud de Sant Julià de Lòria. Autor/a: ANA

El Centre Nacional del Trànsit va confirmar ahir divendres que fins al moment el país ha registrat una entrada de 105.500 vehicles, unes xifres que segons el responsable del Centre, Daniel Rodríguez, «estan un pèl per sobre del que havíem previst».



La frontera del Riu Runer ha estat la que més moviment ha registrat, amb una entrada de 73.500 vehicles, un 10% més que l’any passat per aquestes mateixes dates. Per l’altre costat, per la frontera del Pas de la Casa hi han entrat un total de 32.000 vehicles des de l’inici de l’operatiu de trànsit establert per les festes de Nadal, posat en marxa el passat 23 de desembre.



Així doncs, les previsions mantenen el ritme marcat i segons el Centre Nacional del Trànsit, el país ha registrat en els darrers set dies una entrada de vehicles superior als 100.000. Cal recordar, que la previsió del centre era arribar als 230.000 vehicles durant les festes de Nadal, és a dir, del dia 23 de desembre i fins al 8 de gener.



De moment, «les xifres avancen segons el previst, fins i tot estem una mica per sobre», tal com ha assegurat el responsable del centre, Daniel Rodríguez.



Els darrers set dies, el Principat ha acollit un total de 105.500 vehicles entre les dues entrades al país i és que, per la frontera francesa han entrat 32.000 vehicles, una xifra «per sobre del que esperàvem», tal com ha explicat Rodríguez, atès que en els darrers ponts i festivitats la frontera del Pas «havia punxat una mica», pel que fa a l’entrada de vehicles, cal destacar que les estimacions prèvies del centre apuntaven al voltant d’uns 62.000 vehicles durant les festes.



D’altra banda, la frontera del Riu Runer ha registrat un total de 73.500 vehicles fins al moment, aquesta xifra suposa un increment del 10% respecte del mateix període de l’any anterior i un 19,1%, respecte al període del 2011-2012 quan van coincidir les dates de les festivitats. Rodríguez ha posat en relleu que «aquestes xifres són lleugerament superiors a les que esperàvem en un principi», ja que les previsions inicials apuntaven a uns 168.000 vehicles. Una xifra que s’espera que se superi segons Rodríguez, atès que «aquest divendres hi ha molt volum d’entrada i encara falten uns quants dies per finalitzar les festes».



Aquest divendres s’han registrat cues de 8 quilòmetres d’entrada al país per la frontera catalana al llarg del migdia i 1,5 quilòmetres a Sant Julià de Lòria, a més de trànsit dens per les parròquies centrals. Tot i això, Rodríguez ha destacat que «un cop passat el migdia tot acostuma a tranquil·litzar-se una mica i no esperem un volum tan gran de retencions».



Cal recordar que l’entrada i sortida de vehicles s’allargarà fins al dia 8 de gener, un cop passat Reis, ja que enguany els dies 7 i 8 de gener pertanyen al cap de setmana i s’espera que els turistes aprofitin fins a l’últim moment per deixar el país segons informa l’ANA.



Durant els darrers dies, s’han anat produint retencions als dos costats del país, en especial a la frontera amb Catalunya i els primers quilòmetres d’entrada a Sant Julià de Lòria.