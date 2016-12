Notícia Vallnord acomiada l’any amb la tradicional baixada de torxes L’estació encara el cap de setmana amb el 80% de pistes obertes Una imatge de les pistes d’Arcalís. Autor/a: VALLNORD

Amb uns gruixos de neu d’entre 20 i 65 centímetres, Vallnord encara el darrer cap de setmana amb el 80% de les instal·lacions preparades per a rebre els darrers esquiadors de l’any. Per tancar aquest 2016 i reprenent el costum d’estacions d’arreu, aquest vespre desenes de torxes portades per part de l’equip del domini i els usuaris que gaudeixin de les darreres baixades, acomiadaran l’any il·luminant Vallnord.



La tradicional baixada de torxes del 31 de desembre se celebrarà al sector d’Arinsal, als dominis esquiables de la Massana. Desenes de persones, entre les quals una vintena de l’equip de Vallnord - Pal Arinsal, es prepararan per rebre al nou any dient adéu al 2016 d’una manera especial: un descens amb trineu després d’una xocolatada. El 2017 s’engegarà a Vallnord – Pal Arinsal amb aproximadament el 70% de pistes obertes i més del 85% de remuntadors en funcionament.



Aquest segon cap de setmana festiu de les vacances s’espera un major volum de gent que el rebut els dies de Nadal i Sant Esteve, dates que la gent consagra als familiars. Després d’una setmana animada a nivell de visitants, que han pogut gaudir de vols amb globus aerostàtics i sessions de ioga nocturnes rematades amb un sopar saludable, s’espera que aquests dies es repeteixi el moviment als dos sectors massanencs, especialment a partir del dia 2 de gener.