Notícia Més càmeres a les aules La videovigilància és als passadissos, espais comuns i a l'exterior L'entrada de l'institut, ara vigilada per càmeres de seguretat

L’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell ha començat a instal·lar càmeres de seguretat dins d’algunes aules del centre. El director Xavier Falcó va explicat a l’ACN i recull Ràdio Seu, que s’han habilitat a petició de l’equip docent «per la conflictivitat en determinats espais». El sistema de vigilància, que des de fa anys funciona a l’exterior del recinte educatiu, en passadissos i espais comuns, s’ha ampliat per evitar que es malmeti material informàtic i tecnològic.



Falcó va detallar que d’ençà que hi ha videovigilància s’han reduït les bretolades i s’han pogut aclarir les causes de baralles o conflictes entre alumnes. Tots els dispositius que hi ha al centre estan identificats amb un cartell perquè els estudiants siguin conscients que se’ls enregistra.



Gravació exterior/ Cal recordar que el centre compta des de fa anys amb un sistema de videovigilància que grava l’exterior. En aquest cas, la decisió es va prendre perquè durant els caps de setmana uns brètols trencaven periòdicament els vidres i accedien a les aules. La mesura dissuasiva va funcionar i s’ha anat estenent a d’altres punts sensibles, com a les aules d’informàtica o al laboratori, «on es destrossava material, o directament desapareixia». L’objectiu és també controlar els alumnes conflictius.