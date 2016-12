Notícia La Batllia envia a presó el surfista de neu agressor Grandvalira anuncia que es personarà com a acusació particular La ferida al cap d’A. Rodríguez. Autor/a: A.R.

El surfista de neu que dimecres va agredir amb la taula de surf un pare i un fill a Soldeu va ser enviat ahir a la Comella, segons van confirmar fonts properes a la Policia. El jove, de 20 anys i de nacionalitat francesa, va ser detingut dimecres al migdia després de colpejar amb la taula al cap de l’adult, de 53 anys, i del menor, de 17 anys. El noi va ser traslladat a les dependències policials, on només podia passar un màxim de 48 hores abans de ser posat a disposició judicial. Finalment, ahir, des de la Batllia se’l va enviar a la Comella. El jove francès ha estat denunciat per intent d’homicidi per les seves víctimes.



D’altra banda, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, Grandvalira ha decidit personar-se com a acusació particular contra l’agressor, ja que l’atac violent va tenir lloc dins de les seves instal·lacions i afecta la seva imatge i seguretat. A més, la direcció del domini va notificar ahir a les víctimes que es farà càrrec de totes les despeses mèdiques derivades de les lesions. D’entrada, els agredits se n’havien de fer càrrec perquè l’assegurança contractada només cobreix els accidents. Finalment, l’estació ha acordat fer-se càrrec de les despeses. A més, els ha assegurat que quan estiguin recuperats els obsequiarà amb una estada a la neu, ja que a causa de l’atac han hagut de suspendre les seves vacances de Nadal.



Albert Rodríguez, l’home agredit, i el seu fill van ser atesos ahir a la Clínica Teknon de Barcelona. «De moment, no tinc lesions neurològiques. El meu fill té el colze fracturat i nombroses contusions de la pallissa que vuit delinqüents li van propinar quan va caure a terra», va explicar. A causa de l’agressió, l’home va rebre 16 punts de sutura al cap, i sis d’interns.



El detingut formava part del grup de surfistes de neu francesos que es va discutir amb la família que esquiava per una topada entre dos d’ells. El jove va colpejar amb violència al cap, agafant-lo desprevingut, i de la força li va partir el casc. «Si no arribo a portar el casc, em mata», ha reiterat Rodríguez. Quan el fill el va anar a socórrer també va rebre un cop de taula de l’ara empresonat, i un cop a terra tot el grup li va donar puntades de peu.

Quan la Policia es va traslladar al centre mèdic de Soldeu, es va endur detingut el noi que havia causat les lesions, i a la resta només els va identificar. L’estació va retirar el forfet a tots els membres del grup.