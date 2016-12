Notícia Naudi sol·licita els ingressos reals de la societat de drets d’autor El liberal sospita que l’Sdadv recapta molt per sobre del que declara públicament El liberal Carles Naudi. Autor/a: LIBERALS

El conseller liberal Carles Naudi ha entrat a Sindicatura una pregunta escrita sobre la societat que gestiona els drets d’autor al país (Sdadv) per conèixer les dades reals d’ingressos de l’entitat i els desviaments detectats al pressupost de la societat de l’any 2016.



Segons els números facilitats fins ara per l’Sdadv, els ingressos fins al tercer trimestre d’enguany ascendeixen a 365.871 euros, més dels 288.993 euros que s’havien previst per tot l’any 2016. De fet, la societat de gestió de drets d’autors ha superat en més d’un 20% la previsió d’ingressos anuals en tan sols nou mesos.



La pregunta del conseller general del Grup Parlamentar Liberal (GPL) demana al Govern si l’Sdadv està considerant una rebaixa de les tarifes donat l’augment dels ingressos que tindrà durant l’any 2016, molt per sobre del pressupostat. Naudi sol·licita les dades dels ingressos de l’últim trimestre del 2016, el nombre total de persones físiques i jurídiques que han pagat a la societat i les previsions que té l’Sdadv de pagadors de cara al 2017.



Segons el liberal, els criteris comptables que utilitza la societat recaptadora no comptabilitza la totalitat dels ingressos i, per tant, és de suposar que l’Sdadv recapta més del que reflecteixen les xifres oficials publicades.