Sylvia Steinbrecht, a pel premi Gaudí La responsable d'art està nominada per l'Acadèmia del Cinema Català per 'El rei borni'

Sylvia Steinbrecht-Aleix (Berna, 1977) ha estat nominada als premis Gaudí a la millor direcció artística per la pel·lícula El rei borni. L’andorrana competirà amb Eugenio Caballero per Un monstre em ve a veure; Roger Bellés per La propera pell i Sebastian Vogler per La mort de Lluís XIV. La gala de l’Acadèmia del Cinema Català se celebrarà el 29 de gener.



El rei borni ha estat una de les sorpreses de l’any i acumula set nominacions: a més de la d’Steinbrecht, també aspira a l’estatueta a millor pel·lícula, millor direcció i millor guió per a Marc Crehuet, i millors protagonistes masculins i femenins per a Ruth Llopis, Miki Esparbé i Alain Hernández.



La trama del film explica com dues amigues, Lídia (Betsy Túrnez) i Sandra (Ruth Llopis), que fa molt de temps que no es veuen, decideixen organitzar un sopar de parelles perquè es coneguin entre ells. Les parelles són David (Alain Hernández), un policia antiavalots, i Ignasi (Miki Esparbé), un documentalista social que va perdre un ull per culpa del cop d’una bola de goma en una manifestació. I sí, la pilota que va buidar un ull a un dels convidats la va llençar l’altre convidat.

Parets que es mouen



Steinbrecht ha explicat, en una entrevista a la UB, que «va ser molt divertit construir el decorat de la pel·lícula» El rei borni. «Vam fer una cosa molt rara, que el sostre aguantés les parets –no a l’inrevés, com seria l’habitual–, de manera que el sostre no es movia mai i el que s’obria eren les parets. El que volíem és que es veiés com una caixa. També vam valorar quines claraboies podíem fer perquè tot estigués il·luminat i fos ràpid de rodar. Es tractava de trobar una proposta que estés bé estèticament però que també ens anés bé per al rodatge. No pots separar una cosa de l’altra. Vam rodar la versió catalana i la castellana en 12 dies, va ser una bogeria!», va confessar.



El currículm d’Steinbrecht és molt extens. Un dels films més actuals en el qual ha exercit de directora d’art és 100 metros, de Marcel Barrena. També ha treballat com a directora d’art al telefilm Laia, nominat als Gaudí, i als llargmetratges Summer Camp; Ahora o nunca; Sweet home; The gunman (protagonitzada per Sean Penn); Tres bodas de más (per la qual va ser nominada als Gaudí), Biutiful (amb Carlos Bardem); El maquinista (amb Christian Bale); El perfum; Vicky Cristina Barcelona (de Woody Allen, amb Scarlett Johanson), Floquet de Neu i Una pistola en cada mano (l’èxit de Cesc Gay).



Steinbrecht és un dels talents sorgits de les aules de la prestigiosa Escola Superior de Cine i Audiovisuals de Catalunya (Escac), a la qual segueix vinculada com a professora.