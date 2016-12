Notícia Les celebracions de l’última nit de l’any: a casa o al restaurant? L’oferta gastronòmica i festiva és variada segons les preferències Un home compra ostres i marisc a la peixateria de Pyrénées, ahir. Autor/a: EMILIO PRENAS

Al’hora de fer inoblidable la festa d’aquest Cap d’Any podem elegir diverses opcions. Hotels, restaurants i discoteques ens ofereixen diferentes propostes adaptades als nostres gustos i possibilitats, tot i que el preu és bastant elevat. Una altra opció és celebrar a casa el sopar amb la família, la parella o la colla d’amics, un àpat en què no acostumen a faltar mai els ingredients de primera qualitat.



Les festes de Cap d’Any populars no són gaire tradicionals a Andorra, excepte alguna excepció. Si el que volem és gresca i diversió, haurem de passar per un hotel, restaurant o discoteca i les opcions en aquest camp són moltes i ben diverses.



En primer lloc, hem de decidir quin és el nostre pla, si sopar i festa, tot en un mateix lloc, o volem sopar a casa, fer les 12 campanades amb el raïm de rigor i després sortir a prendre una copa i a ballar. Evidentment, també es pot fer tot a casa, però per a aquests casos també hi ha l’opció d’organitzar-s’ho cadascú.



Hotel amb sopar i ball / Molts són els hotels d’Andorra que per a aquesta nit de canvi d’any organitzen un bon sopar i festa a continuació. En algunes ocasions les festes són destinades únicament per als turistes que s’hi allotgen i, com en molts casos que hem pogut comprovar, l’assistència al sopar (o com a mínim el pagament) és obligatòria amb la reserva.



Així trobem exemples de sopars a 90 euros en un hotel d’Arinsal, on una habitació amb esmorzar costa normalment 47 euros per persona, per tant, l’última nit de l’any dobla el preu habitual. Una altra opció és un hotel de Soldeu que ens ofereix un paquet de quatre nits amb quatre forfets i sopar de Cap d’Any amb orquestra per 244 euros en total. Les ofertes en aquest camp són molt variades.



Sopars amb glamur / Alguns hotels organitzen uns sopars espectaculars que estan oberts també a la gent del país. Aquest és el cas dels hotels Plaza que ofereixen àpats de 240 a 325 euros per als adults (95 euros per als infants) amb una acurada selecció de begudes. Tots ells inclouen el raïm de la sort i una bossa de cotilló per fer soroll, barra lliure fins a les tres de la matinada i ressopó. L’esdeveniment està amenitzat per un discjòquei en tots els hotels.



A banda, a l’Hotel Plaza hi haurà un duet que amenitzarà el sopar, que es fa al vestíbul de l’hotel aportant un toc espectacular a l’esdeveniment. En aquests menús hi podem trobar des d’uns entrants amb pernil ibèric tallat a mà, ostres, caviar o foiegras, una sopa freda, medalló de rap, carré de xai entre molts altres plats a més dels postres, vins i xampany.



Sopar a casa / Una bona opció és també organitzar amb la família i amics un sopar. Per a això tenim bones opcions gastronòmiques com les que ens han recomanat a la secció d’alimentació de Pyrenées.



Per començar ens recomanen el salmó salvatge, anxoves de Santoña, espàrrecs extra grans LC de Navarra, o un pernil d’enceball a partir de 65 euros el quilo o un gran Bellota a 175 euros el quilo. En foie podem optar per un bloc de 120 grams a 9,69 euros o un milfulls trufat d’oca a 299 euros el quilo. Si ens ho podem permetre també trobarem el caviar cultiu del Pirineu a 175 euros els 100 grams, o caviar rus beluga 000 a 494 euros els 100 grams.



A continuació podem triar algun peix, marisc o ostres Fine de Claire a 8,9 euros el quilo o les grans especialitats d’ostres a 18,85 euros el quilo. També garrí, espatlla de cabrit, fresc o ja fet que només haurem d’escalfar.



Per regar-ho tot no hem d’oblidar el vi, i en aquest sentit els més apreciats poden ser un blanc Ossyan (ecològic, per al peix i marisc), un Sauternes (per al foie), un Pago Carrovejas del Duero o un vi de gel per als postres. De Ribera de Duero podem tenir bons vins a partir de 9 euros l’ampolla, el que són uns 1,8 euros per persona, passant a un tipus Pesquera criança entorn als 2,5 euros o algun més sofisticat tipus Pago Carrovejas, Capellanes criança entorn els quatre euros per persona.



Per acabar la nit i començar l’any, l’estrella és el xampany, que el podem trobar des de tres euros per persona, passant a 4,50 euros en productes tipus Laurent Perrier, Taittinger, Moët, fins a especialitats tipus Dom Perginon i Cristal Roederer, al voltant dels 20-30 euros per persona.



Ball tradicional o discoteca / Si després de sopar pel vostre compte el que us ve de gust és ballar, una bona opció és la revetlla que organitza el club de ball Balland al Prat del Roure, amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany. Per un preu de 30 euros l’entrada teniu la festa assegurada amb l’Orquestra Dolce Vita, cava, cotilló, pica-pica i servei de barra durant la vetllada.



Si la vostra opció és el deep house, funky, house, tech house o techno, hi ha una festa amb entrada lliure a Loop 54, a l’avinguda Tarragona. Altres sales de festa, locals nocturns i discoteques també tenen festes organitzades amb preus a partir dels 25 euros.



A divertir-se!