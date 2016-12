Notícia Què fer l’1 de gener, un dels pocs dies en què tot està tancat Caldea, esquí, passejos, música, natura i cinema, les alternatives Excursió amb raquetes de neu. Autor/a: EDUARD COMELLAS

Tan sols hi ha quatre dies l’any en què a Andorra està tot tancat: la Diada de Meritxell (8 de setembre), el dia de la Constitució (14 de març), Nadal (25 de desembre) i Any Nou (1 de gener). Són dies especials per als turistes que es troben amb la sorpresa que els comerços tenen les persianes baixades, però també per a la gent del país que en ocasions es troba que no sap que també hi ha molts llocs oberts o que ofereixen activitats quan les botigues estan tancades.



Passejar pel país / En moltes ocasions ens trobem que l’opció de passejar es fa complicada per la quantitat de gent que trobem pel centre del país. Aquest és un dia ideal per fer-ho amb tranquil·litat ja que, fins i tot, el Poblet de Nadal de la plaça del Poble estarà tancat.

No oblidem que el centre no és l’únic lloc per fer una passejada, tenim racons impressionants per contemplar aquest dia, com veure el Pessebre monumental de Canillo o pujar fins al Roc del Quer, sobretot si tenim visita, que sembla la visita obligada en els últims temps.



Esquí i patinatge / Diuen que el primer de gener és el millor dia de l’any per esquiar si ens hi posem ben aviat, ja que a les pistes hi ha poca gent. Aquesta és una bona opció tant per a Grandvalira com per a Vallnord que obren des de les nou del matí fins a les cinc de la tarda.

El Palau de Gel també obre, tant la pista de patinatge (d’11 del matí a dues de la tarda, i de les 16.30 hores a les vuit del vespre, i la Disco Gel, de les 22.30 hores fins a mitjanit), com la piscina, de les 10 del matí a les 19.30 hores.



Natura i esports d’aventura / Les activitats d’aventura, el Parc d’animals i l’esquí de fons són un altre complement ideal per a aquest dia. Naturlandia ens obre les portes per començar l’any deixant anar una bona dosi d’adrenalina. I si busquem alguna cosa més tranquil·la, un passeig amb raquetes pel circuit de la Rabassa.



Relax termal / El centre termolúdic d’Escaldes-Engordany també obre les seves portes en horari habitual, i així podem assistir a les instal·lacions de Caldea i Inuu des de les 10 del matí fins a mitjanit.



Celebracions religioses / Normalment, el dia 1 de gener se celebren les misses d’Any Nou a totes les parròquies. En aquesta ocasió, en caure en diumenge, coincideixen amb la celebració d’aquest dia.



Fer un mos / Molts són els locals de restauració que obren el dia 1. A illa Carlemany les botigues estaran tancades però els restaurants estaran oberts. Establiments com McDonalds obriran però amb horaris una mica diferents als de cada dia. El primer restaurant de menjar ràpid en fer-ho serà a les 11 del matí al Pas de la Casa; a les 12 del migdia obrirà el de l’avinguda Tarragona, el d’enfront de Pyrenées i el de Sant Julià, i a la una de la tarda, el de l’avinguda Meritxell, 105.



Jocs per als infants / El Saló de la Infància i la Joventut arriba aquest primer de gener al seu últim dia al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, que es traslladarà a partir del dia 3 al Pas de la Casa. En aquesta 23a edició, els participants podran gaudir de diverses activitats com espectacles, tallers, simuladors electrònics, activitats aquàtiques a la piscina, tallers i circuits. L’horari d’obertura és de les quatre de la tarda a les nou de la nit i el preu de l’entrada per a un sol dia és de 3 euros.



Una de cinema / Per als que vulguin una tarda tranquil·la o senzillament un bon lloc on portar els més petits en aquest dia especial, el cinema també és una alternativa. Les diferents sessions comencen a les 15.30 hores i podem triar des del film d’animació Canta!, a la comèdia espanyola Villaviciosa de al lado, el darrer lliurament de la saga Star Wars Rogue One, o el film fantàstic i d’acció Assassins, on gràcies a una revolucionària tecnologia que desbloqueja els records genètics el protagonista viu les aventures del seu avantpassat a l’Espanya del segle XV.



A ritme de vals / I com no, com a última recomanació un dels actes que ja comença a ser tradicional, tal i com es fa a molts llocs d’Europa en aquest dia, el Concert d’Any Nou. Un festival de valsos a càrrec de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, dirigida per Marzio Conti.



El concert d’Any Nou s’iniciarà amb l’obertura de l’opereta Cavalleria lleugera de Franz von Suppé, seguida d’una selecció del ballet El llac dels cignes de Txaikòvski; el vals de la pel·lícula El padrí, de Nino Rota; el tema de Lara de la pel·lícula El doctor Jivago, de Maurice Jarre, i les peces de Johann Strauss Champagne Polka, Fantasia del Carnaval de Venècia, Quadrilla dels artistes i Vals de l’emperador. L’actuació acabarà amb l’intermedi de la sarsuela La boda de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez.



El concert té un preu de 25 a 35 euros, segons la ubicació, i tindrà lloc a les set de la tarda a l’Auditori Nacional, a Ordino.



Bona entrada d’any!