Notícia Abdeslam Louah torna a vèncer a la Sant Silvestre En categoria femenina Laura Orgué va ser la guanyadora de la prova Els corredors en el moment de la sortida de la prova laurediana, ahir. Autor/a: EMILIO PRENAS

Els carrers de Sant Julià de Lòria van tornar a omplir-se amb el pas de la Sant Silvestre. Van reunir-s’hi fins a 874 corredors, una xifra que feia temps que no es veia. El guanyador en categoria masculina va ser el clar dominador dels últims anys, Abdeslam Louah.



L’atleta marroquí del CE Sant Julià va tornar a vèncer en el recorregut llarg, aconseguit la setena victòria a la prova. Va marcar un crono de 10.11,45 minuts per completar els 3,3 quilòmetres de recorregut de la cursa. La segona plaça del podi va ocupar-la Francesc Cabrero amb 10.19,46, mentre que tercer era Gerard Jové amb 10.25,47. En categoria femenina es va adjudicar el triomf Laura Orgué, que signava un registre d’11.59,00. La van seguir a la classificació Abigail Ballester (12.37,78) i Andrea Sinfreu (12.47,89). Com a cursa popular i festiva que és, els participants van córrer amb l’habitual barret de Pare Noel.