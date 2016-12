No hi ha manera

El BC MoraBanc Andorra té dues cares ben diferents aquesta temporada. Quan juga a casa i quan ho fa a fora. Ahir, en l’últim partit de l’any, jugava a les illes Canàries i va mostrar la pitjor versió. La d’un equip que no mostra el seu nivell màxim de competitivitat. El que es veu superat quan no juga davant la seva afició. L’Iberostar Tenerife va acabar de trencar el partit al tercer quart a base de triples i va obtenir la classificació matemàtica per ser a Vitòria per disputar la Copa del Rei (89-72).



Els atacs van superar clarament les defenses al primer quart. I especialment els canaris van estar encertats des de la línia de tres, encistellant fins a en sis ocasions des de la distància. De fet, el primer moviment en el marcador va ser de Doornekamp des dels 6,75 metres. Les cistelles es repetien i fins i tot Shermadini va intentar-ho de tres, però no va encertar. Un segon triple del canadenc aconseguia posar la primera escletxa entre els dos equips, que s’ampliava mitjançant San Miguel. El pivot georgià del MoraBanc, però, seguia anotant i l’intercanvi de punts era continu. San Miguel, amb un triple, tancava el quart (28-19).



El segon període va ser molt diferent. Tot l’encert que s’havia vist en els primers 10 minuts va desaparèixer. Els andorrans s’aguantaven gràcies al rebot ofensiu, amb Burjanadze i Stevic poderosos sota la cistella contrària. El georgià anotava de tirs lliures i White trencava amb un triple l’intent de reacció visitant. Ofensivament el partit s’havia tornat un desgavell, perquè ningú era capaç de realitzar bons llançaments, que rebaixava ostensiblement els percentatges que s’havien produït fins el moment. Fins que Doornekamp, com no, materialitzava un nou triple. La diferència per primera vegada superava els 10 punts. No hi havia encert ni en els tirs lliures. Al final, però, Shermadini amb quatre seguits va poder arreglar una mica la situació i marxar al descans 10 a sota (44-34).

White trenca el partit / A la tornada, en un moment el MoraBanc aconseguia dos triples, mitjançant Jelinek i Walker. Eren els mateixos que havien aconseguit fins llavors. Es podia pensar en la remuntada, en unes circumstàncies similars al matx contra l’Unicaja. Però llavors va aparèixer White i va començar a cosir a triples als andorrans. L’equip de Joan Peñarroya es veia perdut sobre la pista i això ho aprofitaven els canaris, que van arribar a manar de 21 (69-48). Navarro tancava el quart rebaixant en dos punts la diferència.



El darrer període era ja només per a complir l’expedient. Les defenses van baixar significativament i alguns jugadors van aprofitar-ho per a millorar les seves estadístiques personals, perquè el partit ja portava estona decidit. El gran protagonista de l’enfrontament, White, aconseguia el dissetè triple del Tenerife, que suposa un nou rècord del seu equip a l’ACB. El MoraBanc torna a caure fora de casa, però segueix comptant amb l’avantatge de dependre de si mateix per classificar-se per a la Copa del Rei.

Peñarroya: «Hem estat lluny del partit que volíem fer»



Com va iniciar-se el duel ja no va agradar al tècnic. «Sabíem que veníem a un camp difícil i davant un rival que està fent un gran bàsquet, que té la moral pels núvols i que juga amb molta confiança. Havíem parlat que no podíen començar el partit alimentat aquest confiança», indicava, i va passar. Al tercer quart «podríem haver fet alguna cosa més» per a que no es trenqués el matx, admetent que «hem estat lluny del partit que volíem fer».