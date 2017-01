Notícia Circuit nocturn de concerts L’Associació de Músics d’Andorra es proposa que es programi més música en viu La Fada Ignorant és un dels locals amb una programació pròpia Autor/a: Visitandorra

L’Associació de Músics d’Andorra, l’ASMA, encara el 2017 amb nous reptes després d’una etapa de consolidació: volen que els empresaris privats s’atreveixin a adequar els seus bars o locals per a que hi hagi música en directe. D’actuacions, segons el president de l’ASMA, Oriol Vilella, «arreu on vas les trobes, sobretot cap al nord d’Europa, i a qualsevol bar tens un petit escenari amb un equip de veus».



Viella entén que és «un petit risc d’inversió que els empresaris corren per comprar material, però després els permet tenir actuació en directe els caps de setmana. Això, per exemple a Anglaterra, ho trobes a tots els locals». Per això, l’ASMA prepara el 2017 «en mirar d’aconseguir de crear un circuit de bars o clubs que programin música del país o si convé, de fora, però que tinguin música en viu. La intenció és que tothom arribi a saber que un dia concret de la setmana hi ha una actuació a algun lloc i es creï un circuit conegut i concorregut per tothom».

Suport institucional



Quant a la col·laboració de les institucions, «des de l’associació de músics mai hem tingut cap queixa», assegura el president de l’entitat. «Sempre que hem demanat alguna subvenció l’hem tingut, sobretot els primers anys. Ara no en demanem. Ara mateix estem elaborant el projecte per al circuit i demanarem altra cop el seu suport econòmic quan estigui enllestit».



De Vilella, només en surten bones paraules del suport de les institucions: «Mai ens han dit no a res, al contrari, sempre hem trobat portes obertes. Ajuden moltíssim els artistes. Amb les subvencions culturals, el Govern aporta molt als músics per a que gravin els seus discos o facin les seves gires. Els comuns també. Amb les manifestacions com els shopping festivals, la Nit de Copes i les accions per activar el comerç, compten sempre amb grups d’aquí».



Actualment són un centenar de socis, i no es cobra cap quota. «Ara el nostre objectiu és tornar a enganxar als músics i que se sentin com a col·lectiu per tal de tenir la força necessària», subratlla Vilella.



Amb la música des del 2007



Creada l’any 2007, es va iniciar amb una junta presidida per Landry Riba amb Oriol Vilella com a vicepresident. Va ser el moment en què la feina més important era donar-se a conèixer, fer saber que existien com a associació i com a músics, sobretot davant de les institucions i l’administració pública per a que comptés amb els grups del país.



La seva tasca va ser eminentment pedagògica explicant que a Andorra també hi havia grups que podien fer la mateixa feina que els grups que contractaven a fora. Això es va aconseguir amb una bona comprensió i implicació d’institucions i també alguns privats.



L’any 2011 es va fer el canvi de junta que va passar a ser presidida per Robert Marsal. Aquest equip va continuar la tasca i va crear un festival de grups del país que va funcionar molt bé ja des del començament. A partir d’aquí el col·lectiu va arribar a assolir l’objectiu de potenciar la música del país.



El 2016 es va renovar la junta que està encapçalada per Oriol Vilella i algun membre més de la primera junta, conjuntament amb els membres de la que hi havia hagut fins ara. L’objectiu ara és el de mantenir unit el col·lectiu de músics, fent-los arribar comunicacions o informant-los d’algun problema que pugui sorgir. Des del setembre han col·laborat en la presentació de la revista Portella que va fer un número dedicat als músics on l’associació es va encarregar de la presentació amb cinc bandes del país i varen fer un microconcert.



També participen al Poblet de Nadal d’Andorra la Vella on, cada divendres, dissabte i diumenge, actua un grup d’aquí fent nadales o una petita actuació.