El MoraBanc surt amb avantatge en la cursa per la Copa del Rei

Dependre de si mateix és el que qualsevol equip desitja per arribar a acomplir els objectius marcats. El BC MoraBanc Andorra està en aquesta tessitura. Li queden només dos partits i són diferents les alternatives que se li presenten per classificar-se per a la Copa del Rei en qualsevol de les tres places que queden disponibles.



Són cinc els conjunts que ja tenen el bitllet garantit per a Vitòria. L’últim a aconseguir-lo va ser precisament el rival dels andorrans a la darrera jornada, l’Iberostar Tenerife, amb una victòria que li va assegurar el lloc. La resta de classificats són el Reial Madrid, FC Barcelona Lassa, València Basket i Baskònia. Hi ha encara tres places lliures i set els qui opten a elles, alguns amb opcions més aviat remotes. A més del MoraBanc, estan en la lluita Unicaja, Herbalife Gran Canària, RETAbet Bilbao Basket, Montakit Fuenlabrada, Reial Betis Energía Plus i Tecnyconta Saragossa.



Els malaguenys, amb un balanç de nou victòries i cinc derrotes, tenen un average favorable de 74. Si guanyen un dels dos partits que li queden, o el Bilbao en perd algun, seran a Vitòria. Fins i tot perdent els dos que li resten podria anar-hi. En les dues jornades per acabar la primera volta visitaran al Betis i rebran l’UCAM Múrcia. El Gran Canària, amb un balanç de 9-6, té el millor average de tots, de 120. És l’únic al que només li queda un matx, ja que a l’última jornada descansa. Si venç a casa al Bilbao estarà classificat i si perd s’haurà d’esperar, quedant-se només fora si Unicaja i MoraBanc arriben a 10 victòries i els bascos a les 9, però amb la diferència existent en l’average, de 147, es presenta un panorama poc problable per a que li pugui treure el lloc.



El MoraBanc (8-6) es troba amb l’inconvenient de la derrota a Tenerife per disset punts, que el deixen amb una diferència de -26. Però segueix depenent de si mateix. La pròxima jornada visita la pista del líder, el Reial Madrid, i la darrera rep al Betis. Dos triomfs el classifiquen, amb una hauria d’esperar depenent d’altres resultats, però fins i tot podria aconseguir l’objectiu perdent els dos partits, perquè els rivals no arriben a vuit victòries o perquè tenen pitjor average. El Bilbao el persegueix d’aprop amb un 7-7 (-27). Per entrar entre els vuit primers ha de sumar dues victòries més que el MoraBanc, o una i comptar amb millor average, o dos més que l’Unicaja i l’Herbalife i remuntat-los la gran diferència de punts amb ells que existeix actualment. La propera jornada visita l’Herbalife i tanca la primera volta visitant el Baskònia.



La resta d’equips són els que compten amb menys opcions de classificació, però matemàticament es troben dins de la lluita. El Montakit Fuenlabrada té 6-8 (-93). Necessita guanyar els dos enfrontaments i que el MoraBanc els perdi, el Bibao com a mínim un i superar-los en l’average. Rep al Baskònia i visita al Rio Natura Monbus Obradoiro. El Betis, amb un 6-8 i -93 , es troba en les mateixes condicions que el Fuenlabrada. Després de ser capaços de vèncer a Reial Madrid i Bilbao, necessiten ampliar la ratxa superant a casa a l’Unicaja i guanyant a Andorra. El Saragossa, amb 5-8 (-21), té encara un partit pendent. L’ajornat contra el Barça perquè els blaugranes jugaven divendres a l’Eurolliga. El matx a la capital aragonesa es juga aquest vespre. Necessita acomplir les mateixes circumstàncies que Fuenlabrada i Betis. A més d’imposar-se al Barça, necessita vèncer en el desplaçament contra el Movistar Estudiantes i a la seva pista a l’ICL Manresa.