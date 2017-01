Motors en marxa

Tot a punt per a que les motors arrenquin. L’espectacle del Dakar comença. Són dotze etapes les que hauran d’afrontar equips i pilots, superant tot tipus de terrenys en tres països sud-americans. A partir d’avui comencen a donar gas per no aturar-se fins al final. Els representants andorrans hi són amb diferents objectius, però entre cella i cella tenen el pensament de completar tot el traçat i ser al podi final de Buenos Aires el 14 de gener després de deixar enrere tots els obstacles que s’hauran trobat en els 9.000 quilòmetres de recorregut.



Fa dies que tots els participants, amb pilot i equips tècnics inclosos, es troben a la base aèria de Ñu Gausú a la ciutat de Luque, a les afores d’Asunción, amb tot preparat, i treballant amb les condicions climatològiques amb què van arribar, amb el termòmetre marcant temperatures al voltant dels quaranta graus i un alt percentatge d’humitat, amb pluja inclosa. Seran les circumstàncies que patiran també les pròximes jornades. Després, quan transcorrin pel nord d’Argentina, seran diferents, amb pistes àrides i seques plenes de pols que avaluaran la resistència de les màquines. Tot seguit encararan Bolívia, on l’altitud i els passos de l’altiplà per més de 4.000 metres afectaran la resistència no només dels motors, sinó també dels pilots. A més a més es trobaran amb fred, pluja, i fins i tot neu.

La delegació andorrana ha estat els últims dies a Paraguai aclimatant-se i posant-ho tot a punt per arrencar. En aquesta ocasió en cotxes hi ha Andreu Cachafeiro (Buggy Yamaha), en motos Cristian España (KTM) i en camions Albert Llovera (Tatra) i Jordi Ginesta (MAN), a més dels residents Cyril Despres (Peugeot) en cotxes i Joan Barreda (Honda) en motos.

Grup de favorits / Són precisament els dos residents els únics que entren en el capítol de favorits per guanyar en les seves respectives categories. Despres vol seguir ampliant el seu palmarès al Dakar. Amb cinc tuaregs a les seves vitrines en motos, ara vol tenir el primer en cotxes, repetint la gesta d’altres pilots que també han estat capaços de guanyar en dues categories diferents, com alguns dels que seran els seus màxims rivals en aquesta edició, com el seu company d’equip Stéphane Peterhansel i Nani Roma. El resident francès, després de dos anys sobre quatre rodes, ja ha adquirit una experiència que li permet fer el salt. La victòria aconseguida al Ral·li Ruta de la Seda, i el nou Peugeot que condueix, amb unes prestacions molt millors que les anteriors versions, permeten que canviï el xip i anar a totes. Haurà de lluitar amb altres pilots d’entitat. No només amb Peterhansel i Roma, sinó també amb il·lustes del raid com són Carlos Sainz, Nasser Al Attiyah i Giniels de Villiers. També voldran dir la seva noms provinents del Mundial de ral·lis i que l’any passat ja van debutar, com Sébastien Loeb i Mikko Hirvonen. Per la seva part, Cachafeiro, amb un vehicle molt diferent al que porten tots aquests pilots, es posa com a únic objectiu finalitzar la prova, ja que en la seva anterior i única participació va haver d’abandonar a la tercera etapa.



L’altre resident amb opcions de triomf és Barreda. El de Torreblanca s’ha mostrat en les darreres edicions com a un clar candidat, però l’experiència de Despres i Coma, les circumstàncies o problemes mecànics sempre li han impedit estar al caixó més alt del podi. En aquesta ocasió no vol fallar. Toby Price defensa títol, i tindrà altres contrincants importants com són Mathias Walkner, Helder Rodrigues, Joan Pedrero i Adrien van Beveren. Per la seva part, España també vol arribar a la meta final de Buenos Aires, un objectiu que no va poder complir fa un any quan només li quedaven dos dies per davant per arribar-hi. Sobretot vol mantenir la mecànica, i a partir de Bolívia atacarà per poder donar un salt a la classificació i acabar el més endavant possible.



Llovera provarà de repetir l’èxit de finalitzar el raid al volant d’un camió. És la seva principal fita, i si pot ser millorant resultats. Per això s’ha preparat. I més en aquesta ocasió, ja que amb antelació va tenir confirmat que repetiria l’aventura del Dakar. El cas de Ginesta és diferent, perquè el seu és un vehicle d’assistència. No mira la classificació, però sí que espera arribar a Buenos Aires en competició. Gerard de Rooy defensa títol i tindrà com a principals oponents al seu company a Iveco, Federico Villagra; i els Kamaz d’Ayrat Mardeev i Eduard Nikolaev.