Visitar Andorra des de minube

Les guies interactives estan prenent cada com més protagonisme. Tots pengem les nostres fotos a les xarxes socials, comentaris sobre els viatges, llocs que més ens han agradat.



Quina millor manera de fer-ho que en una guia que alhora pot veure tothom, afegir més fotografies, comentaris... Aquesta és la base de l’èxit de minube.com. Una pàgina web que pren com a base l’experiència dels viatgers per omplir-se de continguts i donar als seus visitants tota la informació que els usuaris que ja hi han estat desitgen. La interacció entre uns i altres i el fet que el que ha visitat virtualment un lloc després ho complementi amb la seva experiència personal, enriqueixen automàticament aquesta iniciativa.



De fet, a la pàgina de benvinguda ens diu clarament «on comencen els viatges... i on acaben per compartir el que has viscut». Minube és en definitiva una xarxa social de viatges. Lluny dels 300 milions de visites mensuals de Tripadvisor, el seu èxit rau en la col·laboració de tots els seus usuaris i la proximitat amb nosaltres de molts d’ells, però que no només fan una crítica del lloc sinó que aporten components que us faran obtenir una fantàstica guia que us confeccionareu vosaltres mateixos i fins i tot us la podreu descarregar en pdf.



Andorra segons minube



Andorra compta amb moltes referències a la comunitat, concretament podem trobar fotografies i dades de 237 punts d’interès, 85 restaurants i 311 hotels. D’aquests, el que més dades recull és Caldea amb 381 persones que han guardat la informació i 26 opinions. A continuació, trobem Grandvalira, amb 113 persones que s’hi han interessat fins al punt d’enregistrar les dades i 31 opinions. En tercer lloc hi trobem Ordino i en quart Sant Joan de Cassellas.



Si ens guardem la informació del país i confeccionem la nostra pròpia guia ens crea un pdf de 13 pàgines amb les principals dades d’Andorra que els usuaris hi han introduït. Aquesta guia ens la podem imprimir o descarregar al nostre mòbil i conté enllaços i ampliacions de tot el que recull. A més, ens genera un plànol interactiu amb la localització de cascun dels llocs escollits.



Les dades d’Andorra, o de qualsevol altre indret que vulguem visitar virtualment, es divideixen en tres subapartats que ens faran més fàcil la navegació com què podem veure, on menjar i on dormir.



Opinions



Les opinions dels viatgers sobre els llocs a visitar són clau, però sobre la pàgina web en si mateixa també. Per exemple, pel «moter i rodamón» tal i com es qualifica a ell mateix, Charly Sinewan, «minube és la meva companya de viatge, la que sempre m’acompanya a la butxaca o a la motxilla, on sigui que porti el telèfon. És amb qui comento el que veig o a qui pregunto sobre què veure, restaurants, hotels i fins i tot vols si em cal. I després d’un viatge, és qui guarda els records per sempre. Hi ha una cosa que hi ha a minube que no tenen altres aplicacions en principi similars. És una cosa romàntica, que té a veure amb el disseny i amb la funcionalitat, pensades per compartir i crear comunitat. No es tracta només de criticar o lloar l’esmorzar d’un hotel, el preu d’un museu o com és de pintoresc un lloc. Aquí compartim amb el desig que altres gaudeixin de les nostres troballes i evitin cometre els nostres errors. Minube és una xarxa social on ens hem ajuntat persones amb dues aficions iguals: viatjar i compartir».



Sobre minube



Minube, amb seu a Madrid i Barcelona, va ser creada per Raül Jiménez l’any 2007, quan aquest tenia 29 anys. Va ser una proposta amb un grup d’emprenedors que ja col·laboraven en projectes oen línia. Ja des de l’inici va comptar amb un associat francès, el que ha fet que la xarxa sigui present sobretot a Espanya (60%) i França, així com també a Mèxic i Itàlia però en prop de 100 països i amb dos milions d’usuaris registrats.



L’any 2011 la seva app, que va ser qualificada per Apple com la millor d’Espanya d’aquell any, ha tingut ja dos milions de descàrregues i es pot consultar en sis idiomes diferents.



L’any 2014 va facturar 1’5 milions d’euros, el 25% dels quals procedien de publicitat i el 75% de comissions de reserves que es fan des de la seva pàgina web per a reserves de vols i hotels. Compta amb 45 empleats, la meitat dels quals són desenvolupadors i tècnics i l’altra meitat comercials.



En l’actualitat podem trobar a la seva web 500.0000 viatges i tres milions de fotos de més de 10.000 destins diferents i està situada entre les 100 webs més visitades d’Espanya amb 90 milions de visites en els darrers 12 mesos.