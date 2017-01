110 accidents de trànsit amb el porc fer implicat

L’Alt Pirineu i Aran va registrar el 2016 un total de 238 accidents de trànsit amb animals salvatges implicats. D’aquests, prop de la meitat, 110, han estat causats pel porc fer, tot i que també hi ha d’altres espècies que causen els xocs en posar-se a la carretera. És el cas de cabirols, cérvols o bé daines, que en conjunt apareixen en el 38% dels sinistres, informa RàdioSeu.



Els Mossos d’Esquadra adverteixen que els accidents pel pas d’animals s’han convertit en un problema greu per a la seguretat del trànsit. De fet, la policia ja parla d’«alerta cinegètica» per l’augment de població que hi ha hagut en determinades espècies, especialment el senglar, i que s’ha traduït en un increment «espectacular» dels problemes que provoquen a les carreteres.



De fet, tot i que al Pirineu es constata aquest augment d’incidents de trànsit amb senglars (110 aquest darrer any enfront dels 76 del 2015), on la problemàtica ha crescut més és a la regió de la plana de Lleida, que ha tancat el 2016 amb 472 accidents d’aquest tipus, quan l’any anterior havien estat 302, i amb un total de 623 accidents amb animals salvatges en general. El mes de novembre va ser el moment més crític, amb 92 casos denunciats. A més a més, la xifra conjunta de les dues regions (582) ja triplica la del 2010 (194). Actualment ja representen quasi un de cada quatre accidents (22% del total), tot i que a la tardor i l’hivern arriben a ser la meitat. Tot plegat, amb l’agreujant que un canvi legal recent obliga el conductor a assumir els danys que puguin provocar els animals, tret d’aquells casos en què l’hagi causat una activitat de caça a la zona de l’accident. La C-14 entre Artesa de Segre i el sud de l’Alt Urgell està entre les carreteres més problemàtiques.



Les mesures per limitar la proliferació d’aquests animals les haurà de fixar els propers mesos la comissió interdepartamental que acaba de crear el Govern per reduir els danys provocats per la fauna cinegètica. També es preveu aprovar durant el 2017 la primera llei catalana de caça, tenint en compte que la vigent encara és la llei franquista de 1970. Segons la Generalitat, entre els anys 2008 i 2014, van tenir lloc 6.200 accidents de trànsit amb animals a Catalunya. L’any 2014 van ser uns 1.900, dels quals 1.200 amb ungulats cinegètics.