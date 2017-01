A la recerca d’un mapa genètic de l’ADN pirinenc

Existeix l’ADN pirinenc? El grup d’investigació de Genètica de Poblacions i Epidemiologia de la Universitat de Barcelona (UB), dirigits pel doctor Pedro Moral, treballa des de fa dos anys en la recollida de mostres d’ADN d’habitants de diverses comarques del Pirineu i del Prepirineu – l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà–, amb l’objectiu d’aconseguir elaborar un mapa genètic dels territoris de muntanya, segons recull RàdioSeu.



La iniciativa permetrà establir uns perfils de predisposició genètica de cada comarca i conèixer el risc genètic de patir malalties comunes, com ara obesitat, diabetis o bé problemes cardiovasculars. Amb la col·laboració dels hospitals i la participació de voluntaris, ja s’han aconseguit 50 mostres però volen arribar a les 150 persones. Per aconseguir-ho, calen recursos i per això han iniciat una campanya de micromecenatge per arribar als 12.000 euros que els fan falta.



Els requisits per poder formar part de l’estudi són tenir entre 18 i 90 anys i que almenys tres dels quatre avis haguessin nascut a la mateixa comarca. En aquest sentit, una dada que també ha sorprès de les mostres recollides fins ara és que entre el 80 i el 90% dels individus han nascut a la zona d’influència prevista. Segons explica el doctor Moral, «agafant el lloc de naixement dels avis s’assigna un indret de naixement a cada descendent i la majoria dels analitzats es manté a la comarca assignada, és una dada curiosa».



L‘estudi compta amb la col·laboració dels hospitals comarcals de Tremp, la seu d’Urgell, Berga, Ripoll i Olot, pel que fa a la recollida de mostres i informació clínica i genealògica.