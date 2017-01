Més de 1.800 participants a la 8a Sant Silvestre

La 8a edició de la Sant Silvestre La Seu d’Urgell-Memorial Marc Peña Turet ha incrementat un any més el nombre de participants. Segons ha informat l’organització, a la cursa hi han pres part més de 1.800 persones, que han acabat l’any corrent i caminant els 3,6 quilòmetres que separen la sortida de l’arribada, a la plaça dels Oms, difon RàdioSeu.



Tot i que la cursa té una vocació no competitiva, ha tornat a comptar amb convidats de luxe i, de fet, el podi ha inclòs alguns dels millors esportistes locals. Així, en categoria femenina la victòria va ser per a la piragüista urgellenca Núria Vilarrubla. El segon lloc va ser per a Laia Martín; i el tercer, per a Aina Sos. En categoria masculina, el millor temps absolut el va establir Pol Moya, que aquest 2016 s’ha estrenat com a atleta olímpic amb l’equip d’Andorra i que va fer un temps de 10min45s. En segona posició va arribar Sergi Brau, seguit de Gerard Jové.



Des del col·lectiu juvenil Lokal 23, que organitza la cursa, s’ha agraït la implicació de tota la ciutat en l’esdeveniment, «des de tots aquells que participen corrent o caminant, fins als diferents comerços i empreses que patrocinen la prova, les entitats que col·laboren i l’ajuntament urgellenc». I han afegit: «Entre tots plegats es fa possible que la Sant Silvestre sigui una festa i un èxit de participació».