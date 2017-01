Un principi de temporada hivernal d’allò més esperançador

Després d’un pont de la Puríssima desdibuixat per la gran quantitat de dies que englobava, la recta final d’enguany ha tancat amb unes xifres força positives. Una gran quantitat de turistes han visitat el Principat des de Sant Esteve fins a Any Nou i s’espera que aquesta tendència s’allargui fins a dos o tres dies abans de Reis. D’aquesta forma sembla que es confirma un bon principi de temporada hivernal que continua amb la tendència positiva iniciada el 2016 i que, segons es preveu, hauria d’acabar de remuntar en aquest nou curs.



Pel que fa als principals reclams que han atret els visitants aquests dies, l’esquí es compta entre les opcions més demandades. Segons les dues principals estacions d’esquí del país, els dies 27, 28 i 29 les pistes van acollir un gran nombre de visitants. Tot i que encara no han donat dades definitives, els dies no festius han estat els de major afluència amb una gran diferència respecte la resta. Pel que fa als primers dies de gener, les expectatives són que torni a arribar una quantitat considerable d’esquiadors fins, aproximadament, la diada de Reis.

Ocupació / Pel que fa a la ocupació hotelera, les dades d’aquests darrers dies configuren perfectament l’esquema del que ha significat la darrera setmana de 2016. Tot i que encara no es disposa de dades oficials, el president de la Unió Hotelera, Manel Ara, va declarar que «s’ha arribat, aproximadament, al 85% d’ocupació». D’aquesta forma, doncs, molts establiments d’arreu del Principat han penjat el cartell de complet, especialment a les zones properes a pistes. «Tot i que les parròquies altes presenten unes xifres més positives que no pas les centrals, els turistes s’han repartit força arreu del país», va declarar Ara a EL PERIÒDIC. D’aquesta forma, doncs, el president de la Unió Hotelera es mostrava «més que satisfet» amb els resultats obtinguts tot i que, com sempre, les previsions apuntaven «una mica més amunt, al voltant del 90%».



Entre els motius que no han portat a superar la barrera d’aquest alt percentatge es troba la falta de neu que ha assolat les pistes en les darreres setmanes, un fenomen que hauria desviat els turistes de neu cap a altres indrets. S’espera, però, que l’afluència de visitants disminueixi força a mesura que s’apropi el dia 6 de gener, unes dates en què, segons Ara, la gent «acostuma a baixar per estar amb la família».

Comerç / Pel que fa al comerç, els botiguers continuen en la mateixa línia que fins ara, amb unes expectatives «no complertes» malgrat la tendència positiva. Així doncs, tot i que les vendes s’han incrementat entre un 2% i un 4% respecte la campanya del curs anterior, segons va informar el vicepresident de la Federació de Comerços d’Andorra (FACA), Antonio Miralles, les expectatives inicials per l’enorme entrada de visitants «no s’han acabat complint». Després que el nombre total de persones que han entrat el país al llarg d’aquests dies s’ha incrementat en gairebé un 10% en relació a l’any passat, aquest petit augment de vendes «no és el que, a priori, caldria esperar donades les circumstàncies», va manifestar Miralles.



D’altra banda, el nombre de productes rebaixats és lleugerament superior al de la temporada anterior, pel que s’espera que les vendes protagonitzin un darrer repunt en aquests últims dies de vacances. Per productes, aquest any han estat els patinets i les bicicletes elèctriques els que han triomfat més. «Els nous gadgets per circular per la ciutat han estat les estrelles d’aquesta campanya, fins i tot s’han esgotat alguns models concrets», va declarar Miralles a l’ANA.

Vehicles / Pel que fa a l’entrada de vehicles, aquestes vacances estan superant ostensiblement les dades dels darrers anys amb 145.000 entrades. Les xifres, doncs, superen de lluny les dades de 2011, quan es va produir la davallada més important d’afluència per trobar-se la crisi en un dels seus punts més àlgids. Segons les dades més actualitzades del Centre Nacional del Trànsit, l’entrada de turismes supera en un 8% la de l’any passat, mentre que ho fa en gairebé en un 16% en relació a la de 2011. Segons va informar a l’ANA el cap de l’Àrea de Mobilitat, Josep Escalé, 99.000 dels vehicles que han arribat al Principat «ho han fet per la frontera hispanoandorrana», mentre que s’espera que més de 17.000 ho facin «en els propers dies de vacances».



Pel que fa a les retencions, els dies més conflictius van ser el 27, 28, 29 i 30 de desembre. Els moments de major acumulació de vehicles per entrar al país es van concentrar a la carretera N-145 el dia de Sant Esteve, el dia 27 amb 4 km de retencions a l’altura de Sant Julià, el dia 28 amb més de 8 km de cua a la frontera del riu Runer, el 29 amb gairebé 6 km de cua a la mateixa frontera (per la tarda) i el dia 30 amb 8 km una altra vegada a l’altura de Sant Julià. A totes aquestes retencions cal sumar les intenses cues en direcció sud gairebé cada dia entre 16 i 18 hores per tornar de pistes a l’altura de Canillo (en aquest cas fins les 20 hores), Encamp i la Massana.



Pel que fa a les sortides del país, la frontera francesa va patir les cues més intenses el dia 28 amb gairebé 5 km de cua per la tarda i el dia 29 amb 4,5 km. La frontera del riu Runer, per la seva banda, va estar més col·lapsada els dies 28 i 30 fins a altes hores de la nit.