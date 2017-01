Surt de la presó el surfista després de pagar 12.000 euros

El surfista de neu que estava empresonat després d’agredir amb la taula de surf un pare i un fill ha quedat en llibertat amb càrrecs després de pagar una fiança de 12.000 euros, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC. El jove, de 20 anys i de nacionalitat francesa, va ser detingut dimecres passat a peu de pistes, a Soldeu, i divendres va passar a disposició judicial.



La Batllia va determinar el seu ingrés provisional al centre penitenciari de la Comella, on ha passat l’Any Nou, i després de pagar la quantitat fixada ha sortit lliure. El jove agressor, denunciat per les víctimes per intent d’homicidi, va passar unes 72 hores retingut a les dependències policials, i unes 72 hores més a la presó. Grandvalira també s’ha personat com a acusació particular ja que l’agressió es va cometre a les seves instal·lacions. Amb tot, dependrà del jove francès que es presenti al judici quan es fixi una data.



Aquest jove és una de les 26 persones detingudes la setmana passada, segons el balanç policial que emet la Policia cada dilluns. Entre els detinguts, hi ha un home no-resident, de 41 anys, com a presumpte autor dels delictes contra el patrimoni i contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. L’home va robar 3.500 euros a una persona aprofitant-se del seu desemparament –la víctima és una persona amb discapacitat i tutelada–. A més, es va guanyar la seva confiança i es va fer una còpia de les claus del domicili, i hi va entrar en reiterades ocasions sense el seu consentiment.

Maltractaments / D’altra banda, la Policia va detenir diverses persones per delictes de maltractaments en l’àmbit domèstic. El 26 de desembre, un noi una noia, residents de 21 i 22 anys, respectivament, van ser controlats per una patrulla com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments mutu en l’àmbit domèstic, ocorreguts en el seu domicili al Pas de la Casa. Les detencions es van realitzar amb un parell d’hores de diferència, l’una a Escaldes-Engordany i l’altra al Pas de la Casa.



Per Any Nou hi va haver tres detencions més. La primera va tenir lloc a Canillo, de matinada, quan un home no-resident de 30 anys, va agredir, presumptament, a la seva parella a l’habitació de l’hotel que compartien. Les altres dues també van ser a Canillo: una dona i un home residents, de 41 i 43 anys, respectivament, es van agredir mútuament en el local d’oci del qual són gerents després d’una discussió. Les dues persones van ser detingudes en una hora de diferència.

Crebantament / D’altra banda, el dia 28 la Policia va detenir a Escaldes-Engordany un home resident de 35 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia, concretament, per crebantar una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.



El dia 30, també a Escaldes-Engordany, va ser detingut un home no-resident de 48 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia, concretament per blanqueig de capitals, un cas que està judicialitzat.

Alcoholèmia / Quant a les detencions setmanals per delictes contra la seguretat del trànsit, la Policia va controlar la setmana passada un total de 15 persones que conduïen amb una taxa d’alcoholèmia per sobre del límit penal establert. En un dels casos, a més, el conductor també havia consumit estupefaents: es tracta d’un noi resident de 25 anys que conduïa sota el consum de marihuana. A més, va donar positiu per alcoholèmia amb una taxa de 0’67 g/l, motiu pel qual va ser sancionat administrativament. El jove, que va ser controlat en una parada rutinària, portava a sobre 3’4 grams de marihuana.



El rècord d’alcoholèmia setmanal el té un resident de 68 anys, amb una taxa de 2’16 g/l., que va ser controlat després d’estar implicat en un accident amb resultat de danys materials. Dos conductors més, tots dos de 19 anys, també van ser detinguts després de patir un sinistre amb danys materials, i un altre en ser controlat per cometre una infracció al codi de la circulació.



Finalment, les altres 10 persones van ser detingudes després de ser sotmeses a una prova d’alcoholèmia en el marc de la campanya de control que s’allargarà fins el pròxim diumenge, dia 8.



Segons la llei, els conductors no professionals amb una taxa d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l. han de ser detinguts i com a conseqüències jurídiques s’enfronten a una pena de presó fins a un any o arrest, i privació del permís de conduir fins a tres anys. També està penat refusar sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia.