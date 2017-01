Andorra Telecom estalviarà 1,5 milions d’euros

Amb l’apagada definitiva del coure, Andorra Telecom s’estalviarà cada any 1,5 milions d’euros. El director de Relacions amb el Client, Josep Vilana, va anunciar ahir el tancament del projecte Apagada del coure que s’ha dut a terme al llarg de l’any. El dirigent de la companyia quantificava l’estalvi que suposarà aquest canvi en gairebé 1,5 milions d’euros, mentre que el cost del procés de migració del coure a la fibra òptica no s’ha comunicat tot i que «la despesa més gran se centra en la campanya de comunicació del propi projecte més que en l’execució d’aquest», va afirmar ahir Vilaplana.



Així doncs, els projectes tant de retirada de l’ADSL com del coure arriben a la seva conclusió, tal com s’havia planejat, a partir del 30 de juny a les parròquies centrals i a partir del 31 de desembre a la resta del país, passant de les més de 6.000 línies connectades a través del coure del gener de l’any passat a ninguna a partir del proper dilluns.

200 línies per migrar / Actualment només resten unes 200 línies telefòniques amb instal·lació de coure a dia d’avui, pel que es donarà fins el proper dia 9 d’aquest mes de marge per a que decideixin migrar, data en la qual es procedirà a la desconnexió definitiva. Així doncs, Vilana va afirmar que si un cop realitzada la desconnexió definitiva els clients volen tornar a tenir línia es procedirà a donar «solucions particulars en cada cas» per tractar-se de molt pocs clients.



Les raons que porten a pensar als dirigents de la companyia que encara hi hagi algunes línies que no han realitzat la migració són «el gran nombre de segones residències que hi ha al país» i la «voluntat que se’ls desconnecti la xarxa» ja que la campanya de comunicació «ha estat realment exhaustiva». Des de la darrera roda de premsa –en què es va comunicar l’estat del projecte Apagada del coure– el passat 15 de desembre, els clients per migrar s’han reduït a més de la meitat en tan sols dues setmanes, unes xifres que els responsables de l’empresa quantifiquen de «realment exitoses» per tractar-se de la recta final del procés.



Pel que fa als projectes de l’any vinent, Vilana només va avançar la voluntat d’instal·lar les noves ONT a tots els clients de la companyia. El projecte, que s’iniciarà durant el primer trimestre d’enguany, s’allargarà durant tot el 2017 i se centrarà en la «millora de la qualitat del servei dels 34.000 usuaris que actualment tenen contractat el servei».