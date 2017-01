Què ens portarà de nou la fibra òptica?

La fibra òptica no és res més complicat que un fil de material transparent (vidre o materials plàstics) pel que s’envien pulsions de llum (provinents d’un làser o un díode led) que representen les dades que es transmeten. En els darrers mesos, Andorra Telecom va iniciar la campanya de migració del coure ala fibra òptica. A meitats d’any, les parròquies centrals ja havien fet el canvi, mentre que no ha estat fins ara que el conjunt del país ha deixat enrere definitivament les instal·lacions de coure per convertir-se en un territori d’alta velocitat. Malgrat tot, hi ha molt clients que, tot i que han realitzat el canvi, no acaben de veure clar o no els han arribat les novetats que suposa aquest canvi.



En primer lloc, la fibra òptica permet un augment notable de la velocitat de transmissió de dades, pel que la connexió esdevé molt més ràpida que una amb instal·lació de coure, arribant als 10Gb de velocitat per segon respecte els 100Mb als que s’arribava amb l’ADSL . Per altra banda, es millora l’ample de banda, és a dir, la quantitat de dispositius que poden estar connectats a la mateixa xarxa. Això es tradueix en que la velocitat de navegació no es veu tant afectada per molts ordinadors que s’hi connectin, tal com succeïa anteriorment.



Per altra banda, la transmissió de vídeo i imatge pateixen una millora força notable, un factor molt important per a tots aquells usuaris que realitzin videoconferències o necessitin una bona transmissió per qüestions professionals (especialment en empreses) a més de gaudir d’una televisió per Internet d’alta qualitat. A més, aquesta nova forma de connexió evita les interferències electromagnètiques, pel que les ones que es generen per altres dispositius no causen tants problemes a l’hora d’establir la connexió.