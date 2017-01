Escaldes congela aquest any el sou dels funcionaris

Amb l’entrada del nou any s’ha fet efectiva una de les últimes decisions preses pel Comú d’Escaldes-Engordany del 2016: en la darrera sessió de consell de comú va confirmar la congelació de sous dels funcionaris per a aquest any, encara que la cònsol major de la parròquia, Trini Marín, va recordar que «l’any anterior vam incrementar els salaris entre un 1 i un 2%».



Tot i l’estancament dels salaris, les despeses de personal, que suposen un 35% del pressupost total de la corporació, s’incrementaran un 0,8% respecte de l’any anterior, ja que l’augment de la cotització patronal del 14,5% al 15,5% ha motivat que la partida dedicada a les despeses de personal s’elevi fins als 9.757.520 milions d’euros, segons informa l’ANA.



La mesura de congelació salarial va ser criticada a la sessió de consell de comú per part de la consellera de la minoria, la socialdemòcrata Cèlia Vendrell, que va manifestar que «tot i l’increment del pressupost, això no es veu reflectit amb les millores de les condicions dels treballadors comunals».



Davant d’aquestes paraules acusadores, la cònsol major va recalcar que durant la sessió també s’havia aprovat la meritació dels triennis, una decisió que beneficiarà un total de 40 treballadors comunals. A més, Marín va destacar que també es va aprovar una dotació de 45.400 euros destinada a programes de formació del personal de l’administració.



Quant a la política fiscal i preus públics, l’equip comunal va confirmar la congelació del conjunt de preus públics i tributs (impostos i taxes) de cara al 2017. L’ordinació comunal de l’any que comença es pot consultar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).