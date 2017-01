Nou incidències notificades a través de l’app Ordino és viu

En un mes, el Comú d’Ordino ha rebut nou missatges a través de l’app ciutadana Ordino és viu de gestió d’incidències. El cent per cent de les incidències registrades són afectacions a la via pública, sobretot referents al Servei de Circulació i el departament de Serveis Públics i Manteniment, i també hi ha hagut dues queixes pels excrements de gos i el paviment malmès. El conseller de Comunicació, Xavier Herver, ha valorat molt positivament el fet que el ciutadà «està fent un ús molt correcte del nou servei d’incidències, i ha entès perfectament el tipus de missatge».



Quant a les a trucades al número d’Atenció Ciutadana (163), servei que s’ha reforçat coincidint amb el llançament de l’app, des de l’1 de desembre s’han registrat una mitjana de dues trucades diàries, xifres similars a les estadístiques anteriors. En els pròxims mesos s’espera un increment de trucades, quan s’activi el protocol de treta de neu.



D’altra banda, el Servei de Tràmits del Comú d’Ordino obre, des d’ahir, fins a les quatre de la tarda, de manera que allarga una hora l’horari d’atenció al públic.