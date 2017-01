La grip agafa virulència i en una setmana afecta 95 persones

el Ministeri de Salut ha registrat 222 casos de grip al Principat en tres mesos (d’octubre a desembre). Només en la darrera setmana de l’any passat, s’ha assistit a 95 pacients degut a aquesta malaltia vírica, el que mostra una taxa de 122,6 casos per 100.000 habitants.



Segons el ministeri, «ens trobem dins d’una taxa d’incidència elevada», ja que Andorra està «per sobre del llindar epidèmic establert a Espanya per aquesta temporada 2016-2017, on és de 55,68 casos per 100.000 habitants». A més, aquest llindar ja es va superar fa dues setmanes, quan la taxa d’incidència va ser de 116,2 casos.



Amb tot, des de l’Executiu han destacat que és possible que el nombre de casos «pugui anar augmentant de forma moderada durant les properes setmanes. Per tant, es recorda a tota la població que cal extremar les mesures de prevenció i higiene».

Control / L’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut va iniciar el passat 3 d’octubre una vigilància diària dels diferents casos de grip que s’anaven registrant al Principat. D’aquesta manera, i a través de la notificació dels diferents metges del país, el ministeri pot conèixer quina és la situació i evolució de la malaltia a Andorra.



Del total de casos detectats des de l’inici del Pla de Vigilància (222), 100 corresponen a pacients masculins i 122 a femenins. A més, 68 dels afectats són menors de 10 anys, 133 ciutadans d’entre 10 i 64 anys, 13 persones d’entre 65 i 84 anys i vuit majors de 85 anys. I de tots aquests casos, dos van acabar en hospitalització degut a la gravetat de la malaltia.



D’altra banda, del total de casos detectats durant els tres darrers mesos de l’any, 70 han estat identificats des de diverses consultes mèdiques i 152 a través del Servei d’Urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.



L’àrea de Prevenció de la Salut també ha registrat altres infeccions respiratòries agudes des de l’inici del Pla de Vigilància. En concret, ha localitzat tres casos de rinovirus, dos de grip A i un de coronavirus.

La grip a Europa / Segons detalla l’àrea de Prevenció de Salut, l’activitat gripal continua augmentant «en general i en 10 països s’han superat els llindars epidèmics». Mentre que 21 països «han notificat una activitat gripal d’intensitat baixa, 15 d’intensitat mitja, dos d’intensitat alta i un (Finlàndia) d’intensitat molt elevada.



A més, l’àrea esmentada detalla que 18 països han notificat dispersió generalitzada de la grip, cinc dispersió regional, altres cinc dispersió local i dos dispersió esporàdica.