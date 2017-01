L’ONCA continua un any més la seva gira musical a l’estranger

L’ONCA continua un any més la seva gira tant a l’estranger com amb solistes i components d’altres formacions de fora del país. En la seva gira, està previst que l’orquestra actuï al Palau de la Música Catalana, al Teatre Auditori de Sant Cugat i a la Basílica de Santa Maria de Montserrat durant el primer quatrimestre de l’any. D’altra banda, Isabel Villanueva, solista internacional de viola que ha rebut molts premis i reconeixements, també formarà part del cartell de la temporada d’enguany.



Entre les altres novetats que es presenten aquest curs està l’oferiments del primer Concert Integral Mendelssohn, que serà l’encarregat d’inaugurar el cicle ONCA al Palau i que interpretarà per primera vegada les simfonies tres i cinc del compositor alemany. A més, la Fundació ONCA incorpora a la temporada una actuació de la formació a la cambra de Brusel·les, tal com van realitzar l’any passat a Madrid. Amb aquesta actuació es consolida la voluntat de fer de l’orquestra l’ambaixadora cultural per diferents ciutats vinculades al país. Durant la temporada, l’ONCA actuarà en el marc de diferents festivals que s’aniran anunciant al llarg de la temporada.



Després de l’èxit aconseguit en les edicions anteriors amb la programació del cicle ONCA Bàsic, l’octet Clàudia Bardagí & Cia, format per quatre músics i pel grup habitual de la solista, tancarà el 13è cicle ONCA al Palau.