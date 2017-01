Inici sense ensurts al Dakar 2017

El Dakar 2017 va començar ahir amb un petit aperitiu: una etapa inicial de només 39 quilòmetres d’especial entre Asunción i Resistencia. El més semblant a un petit tast per als pilots i una gran festa per als milers i milers d’aficionats que van omplir els carrers de la capital de Paraguai i diverses zones del recorregut sota un sol endimoniat que va fer saltar els termòmetres fins els 48 graus i pistes dures que convidaven a prémer a fons l’accelerador. La delegació andorrana no va patir cap incidència greu. Més o menys, tots van acabar contents amb el primer contacte competitiu.



En la categoria de cotxes Cyril Despres va aconseguir la vuitena posició, demostrant que es mou entre els millors però un esglaó per sota dels aspirants al triomf final. Possiblement no va voler arriscar. El pilot d’Arinsal i el seu gen competitiu no renuncien a res, però malgrat volar –com es pot apreciar a la foto– es van deixar més d’un minut de diferència respecte del primer classificat i dues vegades campió, Nasser Al-Attiyah, qui va marcar l’escratx tot i que a deu quilòmetres de l’arribada el seu cotxe –ha canviat el Mini per un Toyota– es va incendiar, possiblement a causa una fuga d’oli: «Vam haver d’alentir el ritme i en arribar vam poder apagar el foc», va explicar el pilot de Catar.

España, 50è / En motos, un altre resident, Joan Barreda, va marcar el sisè millor temps a mig minut del primer classificat, el seu compatriota espanyol Juan Pedrero, qui es va veure beneficiat per la sanció per excés de velocitat al francès Xavier De Soultrait, que havia marcat el millor temps. De la seva banda, l’andorrà Cristian España, que té com a objectiu ser finisher, va aconseguir el 50è millor registre a quatre minuts i mig de Pedrero, un resultat que el satisfà a mitges: «Havia de donar gas però en tenir el dorsal 87 [a partir del 50 les sortides són cada mig minut i se solapen més] he trobat molta pols. He avançat cinc pilots però no ha estat suficient per pujar més llocs en la classificació. Tampoc no em sento decebut, és el ritme que haig de tenir, de controlar-me a mi i a la màquina», va manifestar a la meta.



Pel que fa a la categoria de camions, Albert Llovera, que com España té entre cella i cella creuar la meta el pròxim 14 de gener a Buenos Aires –cosa que ja ha aconseguit en dues ocasions–, va marcar el 41è millor temps, a vint minuts del seu company txec de l’equip Tatra Martin Kolomy. Un dels participants més emblemàtics del Dakar, el també andorrà Jordi Ginesta, va trigar poc menys d’un minut en completar la primera etapa per acabar el 37è tot i que ell, com cada any, està més centrat en l’assistència que en la competició.



Per acabar, Andreu Cachafeiro va aconseguir un magnífic quart lloc amb el seu buggy Yamaha en la categoria de tot terrenys, a menys de dos minuts del primer classificat, l’holandès Tim Coronel.



Superat aquest petit escoll, avui comença la realitat del ral·li més prestigiós del món. Entra en joc la navegació en una segona etapa amb 284 quilòmetres d’especial per a camions i 275 per a la resta, entre Resistencia i San Miguel de Tucumán. Més pols, trams de fang, més calor i pistes ràpides i dures, que com ahir conviden a donar gas.