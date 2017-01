Debut al 2017... per Unicef

El BC MoraBanc Andorra disputa avui a les vuit de la tarda el seu primer partit del 2017... però per causes benèfiques. Es tracta de la tercera edició de la Champions for Unicef que enfrontarà l’equip de Joan Peñarroya i un combinat d’esportistes del Principat en una tarda que, lluny de l’ànima competitiva, busca passar una bona estona i, sobretot, recaptar diners que es destinaran íntegres a Unicef, per millorar la vida dels nens que més ho necessiten.



Així que els Navarro, Shermadini, Albicy i companyia es veuran les cares amb cracs d’altres esports com ara Lluís Marín, Ireneu Esteve, Purito Rodríguez, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Mònica Ramírez, els germans Casal, els Albós, Ilde Lima, Pol Alieu, Pol Moya, Laura Sallés o Javi Borrego.



Una hora abans, de teloners, hi ha el partit vintage entre diverses personalitats de la vida pública andorrana. També té el seu què veure com intenten encertar en el tir a cistella Rosa Gili, Xavier Altimir, Vicenç Mateu, Sílvia Bonet, Jordi Cinca, Francesc Camp, David Fraissinet o Koldo Álvarez.



El Poliesportiu d’Andorra tornarà a ser l’escenari del xou. Les entrades es poden adquirir al portal de venda d’entrades de MoraBanc o a la porta del mateix pavelló moments abans de l’espectacle, a un preu mòdic de cinc euros. Les portes estaran obertes al públic des de poc abans de les set de la tarda en un esdeveniment que garanteix somriures, bromes i bon ambient. Una bona pedra de toc també per a un MoraBanc que, avui també, reprèn els entrenaments després d’uns dies de festa per cap d’any i que diumenge jugarà el primer partit del 2017 a la Lliga Endesa, corresponent a l’última jornada de la primera volta. L’equip tricolor visitarà la pista del líder i vigent campió Reial Madrid defensant la vuitena i última plaça en joc per a la Copa del Rei. L’únic que li pot prendre el lloc és el Bilbao, que el dia dissabte està obligat a guanyar a casa contra el Gran Canària i que si ho aconsegueix, depèn de que els de Peñarroya no ho facin al BarclayCard Center.