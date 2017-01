Notícia Els regals més buscats segons Google Joguines, electrònica i bellesa són els productes estrella Una imatge promocional de les polseres Fitbit. Autor/a: Fitbit

Encara no fa gaire temps buscàvem els possibles regals de Nadal a través de catàlegs o visitant centres comercials, però, ara Google i Internet ens ho posen més fàcil.

Súmate, empresa internacional de consultoria i agència de màrqueting en línia, basant-se en una anàlisi realitzada a través de Google Trends, ha elaborat un llistat de quins són els principals termes de cerca a Internet relacionats amb els regals nadalencs. De fet, el gegant de les cerques en línia ja sap quins són els regals que més triomfaran en la propera cita amb Melcior, Gaspar i Baltasar. Joguines per als més petits, electrònica de consum per als adults i articles de bellesa i cura personal són les àrees més destacades.



Les joguines pels petits/ La festivitat dels Reis Mags té com a protagonistes als nens. Per això, les recerques relacionades amb les joguines de moda es disparen en les setmanes prèvies a aquesta data. Enguany podem apreciar la tendència creixent de l’interès en aquests tres productes:

• Lego Star Wars (amb el Falcó Mil·lenari i l’Estrella de la Mort), amb diversos pics de recerca setmanal. El més recent, el passat Black Friday, 25 de novembre.

• Els patins Soy Luna han experimentat un avanç sostingut en el nombre de recerques en les últimes setmanes.

• Els Hatchimals, pollets interactius que arriben dins d’un ou que cal incubar per provocar el seu naixement. Es comporten de manera similar als patins de Soy Lluna a Google, generant una expectació creixent a Internet.



Capricis d’electrònica/ Per als adults, recórrer als articles d’electrònica de consum com a regal per aquestes dates és un clàssic. Durant els últims dies s’ha pogut veure com certs productes escalen a la demanda d’informació per part dels internautes:

• Roomba, un robot aspirador autònom que es comercialitza amb diversos preus i models. Va arrasar en recerques en l’últim Black Friday i fa anys que és un clàssic per aquestes dates.

• La Nintendo 3DS, una de les videoconsoles del moment, que també guanya punts dins de la llista de desitjos, no només dels petits de casa.

• Fitbit, una de les marques més reconegudes de canelleres d’activitat en el mercat, que prospera emparada en la cada vegada més generalitzada pràctica del running a casa nostra, no és l’única que es busca, però sí la que té més cerques..



Regals de bellesa/ La tendència analitzada s’ha realitzat amb dues de les marques més populars en l’actualitat en aquest àmbit: Foreo, que comercialitza raspalls elèctrics de neteja facial; i GHD, sobretot amb les seves populars planxes per als cabells. S’ha percebut una tendència ascendent de les cerques a Google de tots dos productes ens les darreres setmanes, i en especial des del novembre.