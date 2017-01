Notícia Comencen els treballs de seguretat a la carretera C-14 Ahir es van començar a instal·lar les malles protectores Les obres a la C-14 a l'altura de Tresponts Autor/a: El Periòdic

Tècnics del Departament de Territori de la Generalitat van iniciar ahir els treballs per reforçar la seguretat a la carretera C-14 al pas pel congost de Tresponts. Tot seguint el calendari anunciat, aquesta setmana es comença a preparar el terreny per a les dues principals accions previstes, que són la instal·lació de noves malles protectores i l’estabilització de talussos, amb l’objectiu de prevenir noves caigudes de roques a la zona. Constitueix, a més, una zona de notable perillositat per a tots aquells que accedeixen al Principat, ja que es tracta d’una de les principals vies d’entrada al país des d’Espanya.



El Govern català ha destinat una partida d’urgència d’1,5 milions d’euros per donar resposta a la petició dels veïns de la zona i dels conductors que utilitzen habitualment la via, després que les darreres caigudes de pedres hagin causat almenys quatre accidents, amb ferits lleus o bé greus. De moment ja s’han instal·lat els senyals d’obra i s’ha començat a desbrossar l’àrea en la qual s’intervindrà, entre els quilòmetres 162,45 i 165,43, al terme municipal de Fígols i Alinyà. Després de retirar la vegetació, en un termini de deu dies es començarà a instal·lar més d’un quilòmetre de protecció dinàmica, que anirà destinada a evitar les esllavissades que en els darrers dies han causat situacions de risc en aquest tram. De fet, es tracta d’una de les carreteres més perilloses del territori. Segons dades del Departament d’Interior de la Generalitat, dues persones van resultar mortes i nou ferides greus el 2014, l’any passat ja van ser tres les mortes i cinc les ferides greus, i el 2016 no ha estat gaire millor.



Talls de trànsit / Des de Territori es va detallar que les obres comportaran talls puntuals de trànsit, ja que l’orografia complicada de la zona obliga a tancar la via en determinats moments per motius de seguretat. Les restriccions, d’aproximadament cinc minuts, es faran cada dia de manera intermitent quan es consideri necessari i es poden allargar durant més de quatre mesos.



Aquesta actuació es fa de manera paral·lela a la tramitació de la construcció del futur túnel de Tresponts. Dijous passat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar l’anunci de licitació, i es preveu que les obres s’adjudiquin a partir del segon semestre 2017 i es comencin a executar de cara a la tardor vinent. Les obres que es preveuen realitzar comportaran l’eixamplament i millora del traçat asfaltat i suposaran una inversió de gairebé 50 milions d’euros. El tram que es planteja remodelar serà de gairebé tres quilòmetres, entre la sortida d’Organyà i el túnel de Montant de Tost. Els treballs consistiran en un eixamplament de la calçada, que s’ampliarà fins als 10 metres. A més, hi haurà un carril per cada direcció (de 3,5 metres d’amplada cadascun) i un voral que s’eixamplarà fins al metre i mig. L’estructura principal de l’obra serà, però, un nou túnel d’1,3 quilòmetres de longitud, destinat a millorar el traçat de la carretera.