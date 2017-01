Notícia El pic més intens de grip arribarà al Principat en dues setmanes 14 ciutadans estan ingressats i un pacient afectat de la malaltia ha mort per un cúmul de «patologies» L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell Autor/a: El Periòdic

La grip continua afectant de forma intensa i segons la metgessa internista de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM) Sílvia Vidal, es provable que el pic «més alt de casos es registri d’aquí a dues setmanes. Per tant, i com ja va preveure el Ministeri de Salut, l’afectació anirà en augment».



A hores d’ara, hi ha 14 persones ingressades a l’HNSM degut a una «infecció respiratòria» derivada de la grip. I segons va detallar ahir Vidal, el 80% són majors de 80 anys. El nivell d’agreujament de la malaltia varia segons els pacients, doncs «va des d’una bronquitis a una neumonía».



La metgessa també va especificar que cap dels ingressats ha hagut de ser traslladat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) o rebre cap tractament fora de «l’estàndard». Tot i això, «des del departament si que m’han informat de la defunció d’un pacient que tenia grip A». Però la seva mort no va ser produïda per la mateixa grip, sinó que va ser un cúmul de «patologies» que el pacient ja tenia degut a la seva longeva edat, segons va detallar la metgessa.



Pel que fa al temps d’ingrés dels malalts de grip, Vidal va matisar que per ara és l’habitual. «Sol oscil·lar entre els tres i set dies. Tot i que en els casos de gent més gran, es pot complicar i allargar si tenen altres patologies».



No caure en la psicosis / La grip ha arribat amb virulència, això és un fet i així ho va corroborar dilluns el Ministeri de Salut i diferents professionals del sector. Tot i això, Vidal creu que la societat no s’ha d’alarmar i no ha de caure en la «psicosis».

I és que malgrat la grip «ha arribat amb força» i és una de les temporades que ha registrat «més casos», aquests no són «dels més greus». Doncs «al 2009 sí que hi va haver més preocupació», perquè la malaltia va «afectar de forma violenta a molts joves i això és un fet poc freqüent, ja que la població amb més risc de patir durament una grip són més aviat els majors de 70 o 80 anys». I aquest hivern, «això no ha succeït. Ja que com és normal, els més afectats han estat la gent adulta».



Una taxa variant / Segons les dades facilitades per l’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, la taxa de casos d’Andorra dobla actualment la d’Espanya. Vers aquest fet, Vidal considera que no és representatiu. Ja que per mesurar l’afectació d’una infecció «cal mirar tota l’estació i després valorar la seva incidència. Perquè hi poden haver molts casos a l’inici i després una gran davallada, o a l’inrevés». Per tant, que ara la taxa del Principat sigui el doble que la del país veí «no és un fet destacable».

Vidal també va comentar que la grip normalment arriba a mitjans de gener, «però aquest anys s’ha avançat, doncs al desembre ja teníem algun cas i a finals de l’any passat és quan més incidència hi ha hagut». Amb tot, i seguint les previsions, s’espera que «a finals de febrer o principis de març acabi la temporada de la grip».



Malalts tot i la vacunació / La metgessa de l’HNSM també va puntualitzar que alguns dels pacients ingressats que es troben ara a l’hospital s’havien vacunat contra la grip. Tot i això, la «vacuna no és mai efectiva al 100%, i no sabem com haurien reaccionat els pacients a la malaltia si no s’haguessin vacunat, potser la seva afectació hauria estat molt pitjor».

Per tant, Vidal creu que s’han de seguir fent campanyes de vacunació. «És important que a banda de la prevenció i els consells que es puguin donar per combatre o portar millor la grip es continuïn subministrant vacunes als ciutadans per –si més no– no patir la malaltia de forma greu, sobretot en els casos dels grups de població en risc, com els més grans».



Higiene i prevenció / Vidal va fer especial esment a la necessitat de seguir unes mesures d’higiene i prevenció més acurades durant l’època de grip. Tot i això, «cal estar alerta durant tot l’any».

La metgessa recomana rentar-se sovint les mans i fer servir mocadors d’un sol ús per mocar-se i tapar-se la boca o el nas quan «es tingui tos». A més, cal llençar els mocadors de paper a les escombraries i ventilar l’habitació obrint la finestra diverses vegades al dia.

La professional sanitària també va especificar que si els símptomes són molt intensos (com ofec, febre superior a 40ºC, deliri o desorientació), cal acudir al metge. Així com si es pateixen malalties cròniques greus o si s’està embarassada. H