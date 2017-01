Ganyet mostra la història a través dels murs

L’exposició fotogràfica Urbs, de Joan Ganyet, es pot veure aquest mes al Museu del Tabac, a Sant Julià de Lòria, on estarà instal·lada fins al 22 de gener.



La mostra es composa de 52 composicions fotogràfiques abstractes que Ganyet ha obtingut de murs de ciutats històriques de la regió de la Mediterriània, com ara Venècia, Roma, Barcelona, Florència, Mèrida i Sevilla. Segons l’artista, els murs «són la pell de la ciutat –i de la mateixa manera que per conèixer algú estimat o fem a través de la seva pell–, cal fixar-nos en aquestes construccions, ja que són una forma d’interpretar els indrets».



A més, Ganyet matisa que quan passeja per la ciutat, «de sobte alguna cosa emergeix: les imatges són creacions abstractes que, d’alguna manera, s’ofereixen a la mirada atenta de l’observador. Hi ha composicions artístiques per tot arreu, i l’únic que cal fer és captar-les i singularitzar-les a través de l’emmarcament».