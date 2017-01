Salut aportarà 2 milions d’euros a l’hospital per eixugar el deute

Salut mantindrà fins l’any 2018 l’aportació extraordinària neta d’un milió d’euros anual per tal de facilitar que la Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu d’Urgell pugui eixugar el deute que té amb la Generalitat. La partida se suma a la que ja es va incloure en l’exercici 2016. Així ho va confirmar ahir el conseller de Salut, Antoni Comín, durant una visita al centre sanitari urgellenc.



La FSH arrossega un dèficit que ha estat objecte de diversos plans de viabilitat i d’empresa. Per això, l’any 2011 es va autoritzar el CatSalut a atorgar un pagament a compte de la fundació per un import de 4,5 milions d’euros. Davant l’impossibilitat per part de la institució de fer front al retorn, es va demanar a la Generalitat ajuda per permetre liquidar aquest deute. Així, en una visita que van dur a terme el passat març el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el mateix conseller Comín, es van comprometre a trobar un mecanisme que facilités a la FSH el retorn de l’ajuda econòmica en el marc d’un pla d’empresa. I és que segons Comín, «l’hospital ha fet un gran esforç per aplicar el pla de viabilitat des de l’any 2014 i ens sembla que per a la Seu i per a tota la comarca, és una molt bona noticia que amb aquesta aportació extraordinària es pugui seguir aplicant el seu pla».



Amb tot, el conseller va destacar que financerament «tenim un hospital salvat. Fa uns anys tenia una situació complicada, però avui està sanejat, té un deute en vies de solució i té un projecte assistencial d’una altíssima qualitat», per tant, el present i futur de la Seu es esplendorós.



Comín també va recordar durant la visita que tots els hospitals públics «formen part d’una única xarxa: el CatSalut» i que, per tant «la Generalitat és responsable de tots els hospitals, perquè tots són finançats i planificats des del CatSalut».



Tanmateix, va afegir que «pocs països d’Europa tenen una xarxa hospitalària tan porosa i repartida per tants punts del territori com la que tenim aquí, la qual cosa és una de les garanties de la qualitat que té el nostre sistema de salut».