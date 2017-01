Els Reis d’Orient arribaran a la Seu d’Urgell fent ràfting

La Seu d’Urgell donarà demà la benvinguda a Ses Majestats els Reis d’Orient amb una cavalcada en la qual hi col·laboren diverses entitats de la ciutat. La rebuda serà novament una de les més singulars de Catalunya. I és que enguany, com a novetat, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a la ciutat en barques de ràfting, pel canal d’aigües braves del Rafting Parc. A les 17:45 hores de la tarda, els Reis seran acollits per les autoritats locals i per tots els assistents a l’acte. A més, durant l’arribada també comptaran amb l’ajuda de diversos piragüistes de la Seu.

Novetats / Una altra novetat d’enguany és que els Reis arribaran acompanyats d’un personatge nou que visitarà la ciutat: és el Senyor Pipa, que vindrà per recollir tots els xumets dels nens i nenes que ja es fan grans i emportar-se’ls cap a Orient. A més, els Reis es passejaran amb carrosses noves pels carrers de la ciutat alhora que els seus patges aniran tirant dolços i guarnint les vies.

Els tortells / També en el marc d’aquesta festivitat, el Gremi de Forners de la demarcació de Lleida preveu mantenir les xifres de l’any passat pel que fa als tortells de Reis i assolir novament la venda d’unes 200.000 unitats. La majoria, entorn del 60%, seran farcits de nata, mentre la resta es repartirà entre trufa, xocolata, crema i massapà, al marge dels tortells aptes per a diabètics i celíacs.



Tot i això, el president dels forners lleidatans, Manel Llaràs, ha aprofitat aquestes dates per denunciar un any més «l’abús d’additius» en els tortells de reis que comercialitzen les grans cadenes de supermercats, «sota la forma i nom de tortell de reis».



Segons ha explicat Llaràs a l’ACN, en els succedanis d’alguns grups de distribució «es poden trobar fins a 114 ingredients, un 80% dels quals són additius que s’afegeixen al producte». Per això, Llaràs ha demanat als consumidors que abans d’adquirir el tortell mirin en l’etiqueta els ingredients amb què s’ha preparat.