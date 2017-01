La parròquia d’Encamp rep un gran nombre de visitants

Jordi Torres va celebrar l’augment de l’afluència de turistes durant les vacances de Nadal, i tot i que no disposa de dades concretes, va assegurar que Grandvalira «està registrant xifres millors que l’any passat, i que els hotels de la parròquia estan treballant a ple rendiment».



El cònsol va evitar atribuir aquest creixement a la manca de neu que presenten la resta d’estacions del Pirineu, ja que va indicar que preferiria que hi hagués neu a tot arreu que no pas estar en «la situació límit» en què es troben les pistes. Malgrat tot, creu que «per segon any consecutiu ens salvarem».



Pel que fa a la proposta del Govern de convertir el Pas de la Casa en un outlet, Torres va indicar que l’Executiu treballa amb Impub i l’Associació de Veïns per resoldre les incògnites que presenta el projecte, i un cop s’hagin concretat se celebrarà una nova reunió per concretar aquests aspectes. El cònsol major va reconèixer que inicialment la proposta no va ser ben acceptada, i va afegir que estan parlant amb els sectors implicats per veure si aquest model encaixa o no.



«Aquest projecte comercial», va recordar, «va lligat a la voluntat que té tant el Comú com Saetde i el propi Govern de millorar l’entorn urbanístic del Pas de la Casa per fer-lo més atractiu per a turistes de major qualitat».