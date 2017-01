Zagreb, talismà de nou per a Gutiérrez

Mireia Gutiérrez va tornar a viure un idil·li ahir amb Zagreb. L’estació croata va tornar a ser talismà per a la primera espasa femenina d’alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), que va tornar a classificar-se per a una segona mànega de la Copa del Món d’eslàlom allà on ho havia aconseguit fa tot just dos anys, per primera vegada en la seva carrera esportiva.



Gutiérrez va acabar llavors en la 20a posició i va obtenir 11 punts. Aquesta vegada s’ha quedat sense puntuar, ja que tot i acabar la 25a –i última– de les que van acabar, no va complir amb el requisit bàsic d’acabar a un 8% del temps aconseguit per la guanyadora.



Cau i es queda sense puntuar / La corredora de l’ECOA sortia la tercera en la segona mànega i un stop and go la va fer perdre molt de temps; va fer un interior i va anar a parar al terra però malgrat remuntar la porta i continuar, va aturar el crono en 1.16.00 per acabar amb un acumulat de 2.19.72, a 17.19 segons de la guanyadora –l’eslovaca Veronika Velez Zuzulova– i un percentatge de temps insuficient del 14%.



La representant tricolor es va quedar sense puntuar malgrat que venia de fer una gran actuació a la primera mànega. Partia amb el dorsal 54 de 67 participants i va fer el 29è millor registre de les 31 classificades –les dues últimes van fer el mateix temps–, en una baixada a la qual va haver-hi 21 desqualificades, entre elles algunes top com ara l’estatunidenca Mikaela Shiffrin, la italiana Manuela Moelgg, la noruega Nina Loeseth o la suïssa Wendy Moldener.



Amb tot, Gutiérrez està vivint la seva millor temporada a la Copa del Món, des que va debutar a la Molina al 2008. Si fa dues temporades va classificar-se per primera vegada per a una segona mànega a Zagreb, aquest any ho ha fet a la seva estació talismà i també a Semmering (Àustria) la setmana passada, on va finalitzar la 26a i va sumar 5 punts per al rànquing de la Copa del Món.



La propera oportunitat en la màxima cita mundialista serà el diumenge vinent a Maribor (Eslovènia), com sempre en eslàlom.

Setè podi de la temporada d’Axel Esteve en un eslàlom FIS a Auron