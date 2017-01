Liberals denuncia un desajust de 400.000 euros a Andorra Telecom

El conseller general Carles Naudi d’Areny-Plandolit va entrar ahir dimarts a Sindicatura una demanda d’informació per aclarir la divergència de xifres que hi ha entre les que figuren al pressupost i les que es faciliten a la premsa en relació a la finalització del servei del coure d’Andorra Telecom. Així doncs, exposen que es dóna la circumstància que la diferència entre les dues xifres s’eleva fins els 400.000 €, «una quantitat gens menyspreable» va apuntar Naudi, tenint en compte «que els comptes encara no s’han portat al Consell General, el que implica votar un pressupost amb 400.000 € menys d’estalvi del previst».



Segons es va informar els mitjans de comunicació, el director de Relacions amb el Client d’Andorra Telecom, Josep Vilana, va avançar en roda de premsa dilluns passat que la parapública «s’estalviarà 1,5 milions d’euros amb l’apagada del coure», en passar totes les comunicacions fixes a la fibra òptica.



El conseller general, però, es va mostrar sorprès per l’augment significatiu d’aquest estalvi i reclama que se’ls expliqui «aquesta gran diferència entre la xifra publicitada i la que recull el pressupost».