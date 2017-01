La nova categoria dels GiAnd Car, novetat per a les GSeries 2017

Una nova categoria, la GS2 que conformen els prototips de GiAnd Car, serà la gran novetat de les GSeries del 2017, que passen a tenir com a patrocinador principal Crèdit Andorrà.



Aquests vehicles, creats i desenvolupats per PCR Sport, tenen tracció total amb diferencial en els dos trens i transmissió per cardan amb motor Suzuki Hayabusa de 1.300cc i 180 cavalls, sis velocitats, suspensions independents i més de mitja tona de pes. Xassís tubular, barra estabolitzadora posterior regulable o carrosseria de figra de vidre garanteixen fiabilitat i velocitat al circuit del Pas de la Casa per a una nova categoria que substituirà el clàssic The Duelo.

Dissabte, la GZero / Per participar a les GS2 són necessaris dos pilots per vehicle que s’alternaran en les tandes i finals previstes, pilots que seran admesos una vegada valorat el fair play i les prestacions al volant. Després de la GZero, que es farà el dissabte vinent de deu del matí a una de la tarda, es facilitaran els noms de les sis tripulacions que disputaran la temporada.



El calendari de les Crèdit Andorrà GSeries 2017 el formen cinc curses: el 14 i el 28 de gener; i el 4, el 18 i el 25 de febrer, amb el 4 de març com a data de reserva.