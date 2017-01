España acaba al top-40 i Despres cau fins el 12è lloc al Dakar

Cristian España va viure ahir una gran actuació en la segona etapa del Dakar, amb 379 quilòmetres d’especial entre Resistencia i San Miguel de Tucumán més adients a la velocitat per pistes de sorra i pols que no pas a la navegació. El pilot andorrà va anar a fons amb la seva KTM i guanyant posicions punt de control rere punt de control fins aconseguir el 37a posició i donar un salt de 14 llocs a la general per situar-se 36è, en una categoria de motos en la qual es va imposar l’australià Toby Price, nou líder amb gairebé tres minuts de marge respecte del màxim perseguidor, ara el portuguès Paulo Gonçalves. De la seva banda, el resident Joan Barreda no va passar de la 8a plaça, la mateixa amb la que s’ha instal·lat a la general, a més de 5 minuts del primer classificat.



Diferent sort a la d’España va tenir un Cyril Despres que des de l’inici no es va trobar còmode i que va anar perdent temps respecte els pilots més ràpids de la categoria de cotxes fins acabar a més de deu minuts de Sébastien Loeb, el seu company de l’equip Peugeot que va travessar la línia de meta el primer i s’ha instal·lat en el lideratge a la general amb un marge de mig minut respecte de Nasser Al-Attiyah. Despres és ara onzè a 10min 45s.



Pel que fa a les dues altres categories, els andorrans encara no havien arribat a la meta al tancament de l’edició. En camions, Albert Llovera i el seu Tatra ocupaven el 26è lloc al pas pel quart punt de control (de cinc) i Ginesta, més enrere anava el 37è al pas pel tercer. En Tot terrenys, Cachafeiro va tenir problemes perquè els seus rivals estaven entre el tercer i el quart punt de control i l’andorrà no havia arribat al segon.