L’FC Andorra, líder si venç el Llagostera B

L’FC Andorra afronta avui el partit endarrerit que li queda corresponent a la jornada 11 de Primera Catalana i que es va ajornar perquè hi havia compromís de la selecció nacional. El conjunt que dirigeix Emili Vicente rep el Llagostera B a les quatre de la tarda als Camps d’Entrenament de la FAF i es posarà líder en solitari si aconsegueix els tres punts.



L’entrenador tricolor va restar importància a la possibilitat de conquerir la primera posició per primera vegada després de quinze jornades: «Seria un premi a la feina que està duent a terme l’equip, però no hem d’obsessionar-nos amb això; són tres punts més», va assegurar. «El més important és ser regulars i si arriba el lideratge, doncs fantàstic; sinó, cal continuar treballant perquè el que compta és com acabem la temporada», va aclarir.

Quatre baixes, un dubte i dos tocats / El partit no arriba en el millor moment, ja que a les baixes de llarga durada de Cisteró i Roch s’han d’afegir la de Moñino per un problema muscular i la d’Emili per sanció. A més, Ferran Pol és dubte fins a última hora per motius personals i tant Ezquer com Espinosa van convocats, però no estan per jugar els 90 minuts. Per a més inri, davant tindrà un rival que va a més, ja que suma tres triomfs seguits i en fa quatre que no perd a domicili.