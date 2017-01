El proper dissabte 7 de gener arriba la 2a edició de la Skimo Vip Training, una cursa solidària que se celebra per segon any consecutius i els ingressos de la qual aniran destinats a l’Associació per la Síndrome de Down d’Andorra (ASDA). En una roda de premsa que es va celebrar ahir a l’Hotel Plaza a la que van assistir la presidenta de l’ASDA, Marta Pérez, i la gerent de Creadors d’Il·lusions, Anna Parramon, es va anunciar la celebració de l’esdeveniment el proper dissabte a les 10:45 del matí a La Caubella de Pal, hora en la que s’iniciarà la cursa.

Novetats / Les novetats d’enguany estan centrades en la incorporació de la categoria de raquetes (ja que a l’edició anterior només existia la modalitat d’esquí de muntanya) així com també en la presència d’un cronòmetre que registrarà els temps dels participants i d’un dron que gravarà la cursa des de l’aire de principi a fi. A més, hi haurà instal·lades diverses càmeres al llarg dels quatre quilòmetres de llargada de la prova per a que tots els participants puguin tenir un record de la seva participació. D’altra banda, durant la roda de premsa es va recordar la prioritat de realitzar les inscripcions en línia (a través del web www.topcrono.net) per a que es pugui realitzar una previsió exacte dels participants que hi assistiran (ja que l’any passat es van presentar gairebé 40 persones al darrer moment) malgrat també existeix la possibilitat d’inscriure’s el mateix dissabte. El preu anticipat serà de 28 euros mentre que els que optin per fer-ho in situ hauran d’abonar la quantitat de 30 euros.



L’èxit obtingut arran de l’edició de l’any passat, en la que es van poder destinar més de 1.600 euros a l’associació després de sufragar les diverses despeses de l’esdeveniment, van animar les diverses parts a repetir una activitat que contribueix en bona mesura a finançar l’ASDA, que es finança tan sols a través de la cerca patrocinadors i de recursos propis.



Per últim, Parramon va recordar que també existeix la possibilitat de participar mitjançant el dorsal 0, és a dir, abonant la quantitat que costa un dorsal però sense participar-hi, simplement per realitzar un acte de solidaritat amb el projecte.