Un 2017 un pèl més car

Seguint la tendència de cada 1 de gener, aquest any presenta diversos augments de preus en relació a les taxes de foc i lloc i aigua de les diverses parròquies del Principat, així com també el ja conegut augment del preu de la llum que es va anunciar el passat 28 de desembre. Malgrat tot, els augments no han estat els mateixos per a les diverses regions, i la majoria dels comuns han decidit congelar les taxes i els tributs mentre que els que han decidit augmentar els preus no ho han fet de forma significativa i han protagonitzat pujades amb poca incidència en la factura final.



Pel que fa a l’impost del foc i lloc, aquest ha estat congelat per totes les parròquies del Principat. L’únic cas a destacar seria el de la parròquia laurediana, que en el passat mes d’octubre va apujar el seu preu (en el marc dels pressupostos de 2016), però ho va fer molt lleugerament i només va afectar una part de les llars del territori. Concretament, l’augment mitjà es va situar en tres euros a l’any, subjecte però a la composició dels nuclis familiars, pel que moltes residències no van apreciar pràcticament l’augment.

Aigua / Pel que fa al preu de l’aigua, l’augment de preu serà més acusat i no afectarà només una parròquia, com en el cas anterior. Només la Massana, Canillo i Encamp no alteraran ni un cèntim el preu de l’aigua per als residents de la parròquia, mentre que a Sant Julià de Lòria, tot i que no aplicarà variacions per al 2017, la tardana aprovació dels pressupostos anteriorment mencionada va provocar que el passat mes d’octubre augmentés lleugerament el preu de l’aigua, un gest que no va tenir gaire incidència en la factura dels usuaris –ja que es va situar en tan sols uns pocs cèntims, tal com van informar fonts comunals a EL PERIÒDIC. En el cas d’Escaldes-Engordany, l’empresa Capesa Companyia d’Aigües Potables S.A. –que gestiona el servei d’aigües no termals del municipi– va anunciar una pujada del 2% en la factura, mentre que a Ordino l’augment del preu de la factura serà lleugerament major, un 4%, el que tan sols significarà un euros més en el consum mínim, que enguany se situarà en els 26 euros trimestrals.



El cas més sonat va ser el d’Andorra la Vella, que en la seva sessió de consell de comú del passat 22 de desembre van anunciar una pujada del metre cúbic d’aigua dels 26 cèntims de l’any passat als 29 actuals, el que suposa un augment de l’11,5% i situa la parròquia central en primera posició pel que fa a l’augment de preu d’aquest bé de necessitat bàsica. A més, la pujada del preu de l’aparcament d’1,15 euros l’hora a 1,80 euros i l’augment del preu de les escoles bressol i les activitats esportives en un 2,5% van ser algunes de les variacions que més polèmica van despertar.



En el cas de Canillo, tot i que tant el foc i lloc com la tarifa de l’aigua han quedat congelades per a aquest any,l’augment de la taxa d’enllumenat i higiene per als propietaris de pisos no residents ha augmentat de forma significativa. Concretament, els pisos de menys de 70 metres quadrats passaran a requerir una contribució de 180 euros anuals (pels 120 d’abans) mentre que els propietaris dels immobles de més de 70 metres passaran a pagar 230 euros cada any (pels 150 d’abans). Per últim, la Massana aplicarà una reducció del preu de l’autorització d’obertura i ampliacions d’activitats, que passa dels 350 euros als 175, mentre que l’autorització del canvi de nom, de radicació, de titular administratiu o d’objecte d’activitat passa de 175 euros a tan sols 100.

Electricitat / En el cas de la llum, malgrat la voluntat de FEDA d’apujar la factura al voltant d’un 2% (tal com es va anunciar en el dinar anual amb els mitjans a principis de desembre), la ministra Calvó va anunciar que l’augment del preu mitjà només arribarà al 0,5%. Així doncs, els ciutadans andorrans hauran d’ajustar-se una mica més el cinturó en un nou curs en el que pràcticament tot roman igual o s’apuja lleugerament.