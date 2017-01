Notícia La nit màgica de Reis 700 persones, més de 15.000 quilos de caramels, unes 25 carrosses i una quinzena de cavalls, ja estan a punt per rebre als Reis d’Orient aquesta nit.

La cavalcada conjunta d’Andorra la Vella i Escaldes és la més multitudinària d’aquesta nit, però les cavalcades més petites a les diferents parròquies d’Andorra, tot i no ser tan espectaculars, són més pròximes i personalitzades per als infants. Un o altre estil són sens dubte l’encant d’aquesta nit màgica.

A Canillo una trentena de nens acompanyaran als Reis Mags que arriben en tres cavalls i després d’uns focs d’artifici a la plaça Prat del Riu obsequien als més petits amb figures dels tres reis i monedes de xocolata. A la cavalcada s’hi inverteixen uns 4.000€ i es reparteixen 120 quilos de caramels.

A Encamp i al Pas de la Casa compten amb una cavalcada cada població amb una cercavila acompanya d’un seguici de 60 persones, 300 quilos de caramels i 3 carrosses cadascuna. Al Pas de la Casa hi haurà una baixada de torxes per la Pista Directa de Grandvalira seguida d’un espectacle de focs d’artifici. El pressupost de les dues cavalcades és de 40.000€ .



A Ordino la cavalcada consisteix en una carrossa amb els tres Reis Mags, els patges i el patge reial, precedits de tres cavalls amb soldats. Els infants donaran la benvinguda als Reis amb la representació dels Pastorets i després faran l’adoració a l’església parroquial, a la plaça Major. Després de recollir les últimes cartes s’oferirà tortell i xocolata calenta a tothom. Finalment els Reis pujaran al Comú i diran adéu als infants des del balcó sota una pluja de caramels, dels que se’n reparteixen 100 kg. El pressupost que es destina està inclòs en la partida de Nadal que ascendeix a 6.000 euros.



A la Massana els cònsols lliuraran la Clau Màgica als Reis d’Orient que els permet entrar a totes les cases, es repartiran uns 140 quilos de caramels i hi participaran una trentena de voluntaris amb 9 cavalls, tres per als reis i 6 pels patges. El pressupost és de 4.000€ i també es repartiran llaminadures als nens que vagin a veure als Reis a les Fontetes.



Al centre del país la cavalcada conjunta que organitzen la Unió Proturisme d’Escaldes i el Comú d’Andorra la Vella és la més multitudinària i espectacular. Enguany compta amb prop de 500 persones que hi participen entre els 200 nens que van a les 15 carrosses, voluntaris, i cossos de seguretat. Compta amb un pressupost de 25.000€ i es repartiran 9.000 quilos de caramels.



Sant Julià de Lòria és una altra de les cavalcades que tot i no ser de grans dimensions ofereix més proximitat dels nens amb els Reis. En aquest sentit els infants seran obsequiats amb 450 bosses de llaminadures al Centre Cultural. A la cavalcada hi participen 50 persones amb cinc carrosses i 5 cavalls i es repartiran 500 quilos de caramels.



A la Seu d’Urgell els Reis arribaran en barques de ràfting pel canal d’aigües braves del Parc del Segre on comptaran amb l’ajuda de piragüistes de la Seu. Els Reis arribaran acompanyats del Senyor Pipa, que ve per recollir tots els xumets dels nens que ja es fan grans i emportar-se’ls cap a Orient. Durant la recollida de cartes els acompanyarà la música de la xaranga Rolling Band. Tancaran la cavalcada la carrossa del carbó i el grup BatuKaseu.